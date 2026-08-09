Ya es oficial: la ley de Texas que cambia los cursos de manejo para conductores a partir de septiembre 2026

A partir de la entrada en vigor de una nueva ley, los cursos de educación vial en Texas deberán incluir información sobre el manejo en zonas de construcción, como parte de una medida destinada a reducir los accidentes y muertes. Los términos de la disposición entrarán en vigor en septiembre e introducirán contenidos específicos sobre cómo transitar de forma segura por estas áreas de trabajo.

Los cursos de manejo en Texas deberán incluir esta situación de carretera

La ley SB 1366, aprobada por la 89.ª Legislatura de Texas, establece nuevos requisitos para los cursos de educación y formación vial con el objetivo de mejorar la seguridad en las zonas de trabajo de construcción o mantenimiento.

Antes del 1° de agosto, los proveedores debían actualizar su plan de estudios y presentar al departamento un esquema curricular actualizado.

Desde el 1° de septiembre, los cursos de educación vial en Texas deberán incorporar información sobre cómo conducir en zonas de obras Foto: Freepik

De acuerdo con el comunicado difundido por el gobierno estatal, a partir de septiembre los programas deberían incluir, como mínimo, información sobre:

Cómo conducir de forma segura a través de zonas de construcción o mantenimiento.

Cómo identificar a los señaleros y las señales de tráfico en áreas de construcción.

Las sanciones, multas y peligros inherentes de la conducta irresponsable en estas áreas, como lesiones corporales, muerte y daños a la propiedad, asociados con la violación de las leyes de tránsito en zonas de obras.

A qué cursos de manejo aplica la nueva medida de Texas

El anuncio publicado por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) hace alusión a dos tipos de cursos de manejo:

Driver Education Course : programas de formación vial para aprender a conducir y obtener la licencia ; incluye las clases dirigidas a adolescentes y las que son exclusivamente para adultos.

: programas de formación vial para aprender a conducir y obtener la ; incluye las clases dirigidas a adolescentes y las que son exclusivamente para adultos. Driving Safety Course: destinado a ayudar a los conductores a mejorar su conocimiento de las leyes de tránsito, desarrollar hábitos de conducción más seguros y reducir el riesgo de accidentes. En el Estado de la Estrella Solitaria, estos se utilizan comúnmente para la anulación de multas y descuentos en la cobertura.

Es importante remarcar que la entrada en vigor de los nuevos requisitos no implica que todos los conductores de Texas tengan que tomar nuevamente un curso, sino que solo aplica para quienes inicien un nuevo curso.

La nueva ley en Texas aplica para los Driver Education Course y Driving Safety Course Freepik

Las cifras de accidentes que preocupan en Texas

En el comunicado, el gobierno señaló que la seguridad en las zonas de obras de construcción es un problema cada vez mayor. En 2024 se registraron aproximadamente 27.900 accidentes y 215 muertes en estas áreas en las carreteras de Texas, y en 2023, cerca de 26.300 accidentes y 192 fallecimientos.

A nivel nacional, 850 personas perdieron la vida en 2024 en accidentes de tránsito ocurridos en zonas de obras en Estados Unidos, según un informe del Departamento de Transporte (FHWA, por sus siglas en inglés).

Del total, 673 eran conductores o pasajeros, 169 eran peatones o ciclistas y ocho correspondían a otras categorías. Esto significa que aproximadamente el 79% de las víctimas mortales correspondió a ocupantes de vehículos, no a trabajadores que estaban a pie en la zona de construcción.

“Lamentablemente, los cambios diarios en el flujo vehicular, la reducción de la vía y otras actividades de construcción suelen generar una combinación de factores que provocan accidentes, lesiones y muertes. Estos accidentes también causan retrasos excesivos, especialmente en un entorno de conducción tan limitado”, señala el análisis.

Frente a esta problemática, las autoridades de Texas afirmaron que el proyecto de ley SB 1366 busca aumentar la seguridad de los conductores y los trabajadores de la construcción mediante la mejora de la formación vial en este ámbito.