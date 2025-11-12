Propuesta de Greg Abbott: los cambios para Texas que impactarán en los propietarios

El gobernador Greg Abbott sugirió una nueva serie de medidas orientadas a modificar la estructura del impuesto sobre la propiedad en Texas. La idea fue propuesta durante un acto de campaña y se centra en dar mayor poder de decisión a los ciudadanos sobre los niveles impositivos, así como en restringir la capacidad de los gobiernos locales para aumentar las tasas.

Promesas de campaña de Greg Abbott para Texas

El domingo 9 de noviembre, el mandatario señaló en el acto de presentación de su campaña de reelección en Houston que la intención de su propuesta es mantener la competitividad económica del estado y aliviar la carga fiscal sobre los dueños de viviendas.

El republicano explicó que los impuestos sobre la propiedad constituyen una de las principales preocupaciones entre los residentes del estado, particularmente en un contexto de incremento en el valor de las casas y en las tasaciones locales.

Según Abbott, los votantes ya aprobaron en semanas recientes siete enmiendas constitucionales que reducen la carga tributaria sobre la propiedad en todas las viviendas, y más de la mitad de los adultos mayores quedarán exentos de pagar impuestos en los distritos escolares.

En su acto, el republicano subrayó que el estado no aplica directamente tasas sobre la propiedad, sino que estos son determinados por los gobiernos locales. “Es hora de acabar de una vez por todas con los aumentos de las cargas tributarias sobre la vivienda”, dijo.

A su juicio, los municipios elevaron los gravámenes de manera constante, lo que afectó la capacidad de los dueños para mantener sus hogares. En respuesta, propuso una serie de acciones para limitar el gasto público y frenar el aumento de las tasas.

Nuevos mecanismos de control fiscal propuestos por Greg Abbott

Entre las medidas principales, Abbott planteó que cualquier aumento en los impuestos sobre la propiedad debe ser sometido a votación popular y aprobado por al menos dos tercios de los sufragistas. Esto, según explicó, busca asegurar que los contribuyentes tengan participación directa en las decisiones que afectan sus finanzas personales.

“Ahora bien, hay algo en lo que todos los tejanos están de acuerdo: sus cargas tributarias prediales son demasiadas altas”, manifestó. “Por lo tanto, creo que brindarles la posibilidad de votar podría ser una solución para reducir sus tasas”, agregó.

El mandatario sugirió que las tasaciones de las propiedades se realicen una vez cada cinco años, en lugar de cada año, y que el límite máximo de aumento del valor tasado se reduzca del 10% al 3% anual.

Esta medida pretende evitar que los incrementos en los valores catastrales eleven automáticamente el monto de los impuestos que los dueños deben pagar.

Abbott agregó que presentará una nueva enmienda constitucional que permitiría eliminar estas cargas destinadas al financiamiento de los distritos escolares. Con esta iniciativa, el gobernador buscará que el electorado texano decida si desea mantener o suprimir este tipo de impuesto.

“Vamos a dar un giro inesperado a la situación con las autoridades fiscales locales, a devolver el poder al pueblo y a poner fin a los impuestos sobre la propiedad descontrolados en Texas”, afirmó durante su discurso.

Impacto de la propuesta sobre los propietarios en Texas

Las medidas presentadas por Abbott tienen como objetivo reducir el costo de la vivienda, un tema central en la agenda económica estatal. Las tasas sobre la propiedad son uno de los principales factores que inciden en el costo total de tener una vivienda en Texas.

El portavoz del gobernador, Eduardo Leal, explicó que las reformas buscan contrarrestar el incremento en los valores de tasación y el gasto local. Desde su perspectiva, el aumento de los impuestos en años recientes impactó tanto a las familias como a las pequeñas empresas. En ese sentido, el plan busca limitar la discrecionalidad de los gobiernos municipales en la fijación de tasas.

“El gobernador Abbott confía en que su propuesta para empoderar a los contribuyentes de Texas obtendrá un fuerte respaldo en todo el estado”, aseguró el portavoz a Newsweek. “Este plan controlará el gasto público y las tasaciones descontroladas a nivel local y devolverá el poder a los contribuyentes, no a los recaudadores de impuestos locales”, aseguró.

El gobierno estatal destinó US$51.000 millones en la actual sesión legislativa para reducir las tasas impositivas en los distritos escolares, una cifra que, según el equipo del republicano, refleja el compromiso de la administración con la estabilidad económica de los propietarios.

Sin embargo, la aplicación de los nuevos cambios requerirá de la aprobación de enmiendas constitucionales por parte de la legislatura estatal.