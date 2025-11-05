Quién ganó las elecciones en Texas 2025

En los comicios celebrados este martes 4 de noviembre en Texas, los votantes acudieron a las urnas en una jornada electoral centrada en 17 enmiendas a la Constitución estatal, además de elecciones especiales para cubrir una vacante en el Congreso y otros cargos locales. Entre las modificaciones más importantes, se aprobó la enmienda constitucional que exige la ciudadanía estadounidense para votar en el estado.

Qué se votó en Texas el 4 de noviembre

Las 17 enmiendas propuestas por las que los texanos debieron sufragar fueron aprobadas previamente por la Legislatura y, como marca la ley, requerían el respaldo de la mayoría de los votantes de para ser incorporadas a la Constitución local.

Los votantes debieron elegir sobre un total de 17 propuestas estatales Freepik

Entre las medidas más relevantes, se destacan las que buscan ampliar exenciones fiscales para propietarios de vivienda, aumentar los fondos destinados a escuelas públicas y crear nuevos mecanismos de financiamiento para proyectos de transporte e infraestructura, de acuerdo a un documento oficial que las detalla.

Otras iniciativas apuntan a reforzar los derechos de los padres en el ámbito educativo, establecer mayores controles sobre el gasto estatal, y definir el uso de fondos de emergencia ante desastres naturales.

Algunos condados debieron elegir autoridades locales y miembros de las juntas escolares Freepik

Una por una: las 17 enmiendas que se votaron en Texas

De acuerdo a un documento oficial de la Secretaría de Estados de Texas, estas son las 17 enmiendas que se votaron el martes 4 de noviembre y si fueron o no aprobadas:

Proposición 1: crea fondos permanentes para fortalecer la infraestructura y los programas educativos del Texas State Technical College System . (Aprobada/Desaprobada).

crea fondos permanentes para fortalecer la infraestructura y los programas educativos del . (Aprobada/Desaprobada). Proposición 2: prohíbe la creación de un impuesto estatal sobre las ganancias de capital, tanto realizadas como no realizadas. (Aprobada/Desaprobada).

prohíbe la creación de un impuesto estatal sobre las ganancias de capital, tanto realizadas como no realizadas. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 3: permite negar la libertad bajo fianza a personas acusadas de ciertos delitos graves en circunstancias específicas. (Aprobada/Desaprobada).

permite negar la libertad bajo fianza a personas acusadas de ciertos delitos graves en circunstancias específicas. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 4: destina una parte de los ingresos del impuesto estatal sobre ventas al Fondo de Agua de Texas , para financiar proyectos de infraestructura hídrica.

destina una parte de los ingresos del impuesto estatal sobre ventas al , para financiar proyectos de infraestructura hídrica. Proposición 5: autoriza eximir del impuesto sobre bienes personales el alimento para animales vendido al por menor. (Aprobada/Desaprobada).

autoriza eximir del impuesto sobre bienes personales el alimento para animales vendido al por menor. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 6: prohíbe imponer impuestos sobre entidades o transacciones relacionadas con valores financieros. (Aprobada/Desaprobada).

prohíbe imponer impuestos sobre entidades o transacciones relacionadas con valores financieros. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 7: permite una exención fiscal para el cónyuge sobreviviente de un veterano fallecido por una enfermedad vinculada al servicio militar. (Aprobada/Desaprobada).

permite una exención fiscal para el cónyuge sobreviviente de un veterano fallecido por una enfermedad vinculada al servicio militar. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 8: impide que la Legislatura establezca impuestos sobre herencias, sucesiones, legados o donaciones. (Aprobada/Desaprobada).

impide que la Legislatura establezca impuestos sobre herencias, sucesiones, legados o donaciones. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 9: autoriza exenciones parciales de impuestos sobre bienes personales utilizados para generar ingresos. (Aprobada/Desaprobada).

autoriza exenciones parciales de impuestos sobre bienes personales utilizados para generar ingresos. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 10: permite exenciones temporales del impuesto a la propiedad cuando una vivienda es destruida totalmente por un incendio. (Aprobada/Desaprobada).

permite exenciones temporales del impuesto a la propiedad cuando una vivienda es destruida totalmente por un incendio. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 11: incrementa la exención del impuesto escolar para adultos mayores y personas con discapacidad. (Aprobada/Desaprobada).

incrementa la exención del impuesto escolar para adultos mayores y personas con discapacidad. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 12: modifica la estructura y las facultades de la Comisión Estatal de Conducta Judicial y de los tribunales que supervisan a jueces y magistrados. (Aprobada/Desaprobada).

modifica la estructura y las facultades de la y de los tribunales que supervisan a jueces y magistrados. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 13: aumenta de 100 mil a 140 mil dólares la exención del impuesto escolar sobre las viviendas principales. (Aprobada/Desaprobada).

aumenta de 100 mil a 140 mil dólares la exención del impuesto escolar sobre las viviendas principales. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 14: crea el Dementia Prevention and Research Institute of Texas , con un fondo de 3 mil millones de dólares para investigar enfermedades neurodegenerativas. (Aprobada/Desaprobada).

crea el , con un fondo de 3 mil millones de dólares para investigar enfermedades neurodegenerativas. (Aprobada/Desaprobada). Proposición 15: reconoce constitucionalmente que los padres son los principales responsables de las decisiones relacionadas con sus hijos. (Aprobada)

reconoce constitucionalmente que los padres son los principales responsables de las decisiones relacionadas con sus hijos. Proposición 16: reafirma que solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en Texas. (Aprobada) .

reafirma que solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en Texas. . Proposición 17: autoriza exenciones fiscales para propiedades ubicadas en condados fronterizos con México que incluyan infraestructura de seguridad fronteriza. (Aprobada/Desaprobada).

El Estado de la Estrella Solitaria celebró elecciones locales Danielle Villasana (Getty Images)

Los cargos locales que votó Texas y una banca del Congreso de Estados Unidos

Además de las enmiendas, en algunos condados del Estado de la Estrella Solitaria se realizaron elecciones locales para definir representantes municipales y miembros de juntas escolares.

En paralelo, detalló Ballotpedia, se llevó a cabo una elección especial en el Distrito 18 del Congreso, con el objetivo de ocupar una vacante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego del fallecimiento de Sylvester Turner.

Texas debió realizar elecciones especiales para elegir al sucesor del fallecido Sylvester Turner en la Cámara de Representantes @sylvesterturner

Con el 77,7% de los votos escrutados, el candidato demócrata Christian Menefee, fiscal del condado de Harris, lideraba la contienda, con el 29,4% de los votos. Sin embargo, ningún postulante alcanzó más del 50% de los sufragios, lo que conduciría a una segunda vuelta (run-off) entre los dos más votados. En segundo lugar quedó Amanda Edwards, demócrata y exconcejal de Houston.

No solo Texas: otros estados de EE.UU. tuvieron elecciones el 4 de noviembre

Pero Texas no fue el único estado de EE.UU. que celebró comicios el 4 de noviembre para decidir sobre las 17 enmiendas, los cargos locales y la banca en el Congreso.

En Nueva York, la atención nacional se centró en las elecciones para alcalde, y el ganador fue Zohran Mamdani. En California, se aprobó la Proposición 50, que propone reemplazar temporalmente los mapas de distritos congresionales actuales. En Nueva Jersey, los ciudadanos eligieron a Mikie Sherrill como su nueva gobernadora. Y por último, en Virginia, se definió que Abigail Spanberger ocupará la gobernación durante el próximo mandato.