Victoria de Trump en Texas: la medida impulsada por Greg Abbott que impacta en las elecciones

Las elecciones en Texas del 4 de noviembre dejaron buenas noticias para Donald Trump y Greg Abbott. Es que la ciudadanía aprobó con un contundente 70% la Proposición 16, que marcará un giro profundo en la política estatal. En específico, esta enmienda constitucional establece que solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en el estado.

La enmienda consolida la exclusión de no ciudadanos para votar en Texas

La Proposición 16, también conocida como Citizenship Voting Requirement Amendment, apareció en la boleta electoral del 4 de noviembre de 2025 y obtuvo una aprobación del 71,95% frente a un 28,05% de votos en contra.

La enmienda modifica el Artículo 6 de la Constitución de Texas al añadir una nueva categoría de exclusión: las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos Associated Press

Esto significa que se modifica el Artículo 6 de la Constitución de Texas, al añadir una nueva categoría de exclusión: las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos.

Hasta entonces, la Constitución estatal ya prohibía el voto de menores de 18 años, personas declaradas mentalmente incompetentes por un tribunal y condenados por delitos graves. Con la incorporación del requisito de ciudadanía, el cambio constitucional hace más difícil revertir esta norma en el futuro, ya que cualquier modificación deberá aprobarse por una mayoría de dos tercios en la Legislatura y ser ratificada por los votantes mediante otro referendo.

Aunque la legislación texana ya exigía que los electores declararan su ciudadanía al registrarse para votar y penalizaba el sufragio de no ciudadanos como delito grave de segundo grado, el objetivo del gobernador Abbott fue blindar la medida a nivel constitucional para evitar interpretaciones futuras o excepciones locales.

Abbott, el impulsor de la Propuesta 16 de Abbott en Texas: los argumentos a favor

Abbott presentó la Proposición 16 como una defensa de la soberanía del estado y de la “integridad de las elecciones”. En palabras del propio gobernador, “esta resolución conjunta propone una enmienda constitucional que deja absolutamente claro que, si no sos ciudadano de Estados Unidos, no podés votar en Texas”, según consignó Ballotpedia.

Aunque la legislación texana ya penalizaba el voto de no ciudadanos como delito grave, el objetivo del gobernador Greg Abbott fue blindar la medida a nivel constitucional para evitar interpretaciones futuras o excepciones locales Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Diversas organizaciones conservadoras respaldaron la medida, entre ellas Americans for Citizen Voting, Texans for Fiscal Responsibility, Texas Policy Research, Texas Public Policy Foundation y True Texas Project, todas ellas defensoras de políticas centradas en la transparencia electoral y la limitación del papel del gobierno estatal.

Desde el think tank Texas Policy Research se destacó que la proposición “afirma la libertad individual y el gobierno limitado al vincular claramente el derecho al voto con la ciudadanía y la responsabilidad cívica”. Según esta organización, la medida “actúa como una salvaguarda constitucional con un impacto fiscal mínimo, reforzando la integridad electoral y la soberanía estatal”.

El intento fallido de Trump de imponer la prueba de ciudadanía a nivel nacional

Mientras Texas avanzó con su propia enmienda constitucional, Donald Trump había intentado trasladar esa misma idea al ámbito federal mediante una orden ejecutiva que endurecía los requisitos para participar en las elecciones. Sin embargo, un tribunal federal bloqueó su aplicación, al considerar que el presidente se había excedido en sus atribuciones.

Donald Trump había intentado imponer la obligación de presentar ciudadanía para votar Jacquelyn Martin� - AP�

La medida, firmada en marzo, buscaba imponer la obligación de presentar documentación que acreditara la ciudadanía al momento de registrarse para votar. También instruía al Departamento de Justicia a emprender acciones contra los estados que permitieran contar votos por correo después del día de la elección y amenazaba con retener fondos federales a quienes no cumplieran con esas disposiciones.

La jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, falló a favor de una coalición integrada por 19 estados que demandó la suspensión de la orden, al argumentar que interfería con la autoridad de cada estado para regular sus propios comicios.

Los resultados de las elecciones en Texas y su impacto electoral

Los comicios del 4 de noviembre de 2025 incluyeron 17 enmiendas constitucionales propuestas por la Legislatura de Texas. Entre ellas, la Proposición 16 se destacó como una de las más simbólicas por su vínculo directo con los debates sobre inmigración y control fronterizo.

El gobernador Abbott presentó la iniciativa como una defensa de la "integridad de las elecciones" Eduardo Leal (TGA)

En tanto, fue la propuesta que registró mayor porcentaje de aprobación entre todas las que fueron sometidas a votación ese día. Estas fueron la que más respaldo recibieron: