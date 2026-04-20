Gina Hinojosa protesta con migrantes en la ciudad fronteriza de Texas que alberga niños en un centro del ICE

En Dilley, una localidad con más de 3700 habitantes, funciona el South Texas Family Residential Center, un centro de detención privado gestionado por la empresa CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En las últimas semanas, esa instalación se convirtió en el punto de encuentro de organizaciones civiles y ciudadanos que reclaman su cierre inmediato.

Protestas en Dilley contra el centro del ICE: reclamos por detención de familias migrantes

La protesta más reciente reunió a decenas de manifestantes en los alrededores del predio ubicado a una hora al suroeste de San Antonio. Entre ellos estaba Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, quien afirmó que lo que ocurre dentro del centro perjudica a los niños.

La ciudad de Dilley, Texas, alberga el South Texas Family Residential Center, el cual ha sido escenario de recientes protestas debido a la detención de miles de niños y sus familias Eric Gay - AP

“No deben estar aquí”, señaló Hinojosa a Univision.

Otros asistentes compartieron que la situación los interpela de manera personal. “Duramos una hora en el camino pensando que esta gente se ve como nosotros. Incluso, nosotros mismos podríamos estar allí metidos”, dijo Nancy Sandoval, una de las manifestantes.

Estas protestas se desarrollan con el objetivo de pedir por el cierre de la instalación. Sin embargo, los organizadores quieren que su mensaje llegue a todo EE.UU.

“Es una injusticia que gente que no ha cometido ningún crimen esté detenida”, dijo la reverendo Ali Lopez Valcarcel, otra de las manifestantes presentes.

Además del pedido central, los manifestantes distribuyeron tarjetas con información sobre derechos migratorios y silbatos para alertar a la comunidad en caso de operativos del ICE en la zona. Según las instrucciones entregadas, un silbido intermitente indica la presencia de agentes, mientras que uno continuo señala que alguien es detenido por agentes.

Se estima que más de 6200 niños han sido detenidos por el ICE durante el segundo mandato del presidente Trump Eric Gay - AP

Crece la detención de menores en EE.UU.: cifras bajo la nueva administración de Trump

De acuerdo con un artículo de investigación de The Marshall Project, hubo un incremento sostenido en la cantidad de niños bajo custodia federal desde que comenzó la segunda administración de Trump.

Al finalizar la presidencia de Joe Biden, el ICE mantenía un promedio diario de 24 menores detenidos. Con la reactivación de las políticas de detención familiar por parte del actual gobierno, ese número ascendió a un promedio de 226. En enero del presente año se registró un pico de más de 550 niños en un solo día.

Del total de más de 6200 menores detenidos durante este período, casi la mitad pasó por las instalaciones de Dilley. El centro, que abrió en 2014 durante la administración Obama y fue cerrado para familias por Biden en 2021, fue reactivado como parte de la política de deportaciones masivas de Donald Trump.

La administración actual solicitó al Congreso el financiamiento para hasta 30.000 camas destinadas a unidades familiares.

Por otro lado, el acuerdo Flores establece un límite de 20 días para la detención de menores. Sin embargo, según reportes de organizaciones de derechos humanos obtenidos por The Marshall Project, más de 1600 niños superaron ese plazo bajo la gestión actual.

El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas es una instalación de gestión privada, operada por la empresa CoreCivic y diseñada para albergar unidades familiares Captura de pantalla Google Maps

Denuncias en el centro de Dilley: salud, alimentación y condiciones bajo la lupa

Abogados y organizaciones defensoras documentaron una serie de situaciones al interior del centro. Entre las denuncias figuran la provisión de alimentos en mal estado, agua con olor extraño que los detenidos relacionan con problemas de salud, y demoras en la atención médica.

De acuerdo con un artículo de ProPublica, la organización RAICES registró más de 700 quejas vinculadas a la atención sanitaria desde agosto de 2025. Se reportaron hospitalizaciones de bebés por bronquitis y neumonía, casos de sarampión, y un intento de suicidio de un menor de 13 años que fue puesto en aislamiento tras el episodio.

El caso que mayor repercusión tuvo fue el de Liam, un niño ecuatoriano de cinco años cuya fotografía con una mochila de Spider-Man circuló en redes sociales y desencadenó protestas frente al centro.

Más de 160 organizaciones, lideradas por el colectivo Sueños sin Frontera, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y exigieron la liberación de todas las mujeres embarazadas detenidas en centros del ICE, con mención particular al de Dilley.

Ante estas denuncias, el DHS emitió un comunicado el 24 de febrero en el que rechazó las acusaciones y describió las condiciones del centro. Según el organismo, cada detenido recibe un examen médico dentro de las 12 horas de su ingreso, los niños tienen acceso a aulas, materiales educativos y actividades al aire libre, y el personal médico incluye pediatras, enfermeros y profesionales de salud mental disponibles las 24 horas.