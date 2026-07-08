Pasó en Texas: tiene seis años, vende limonadas y recaudó miles de dólares para niños detenidos por el ICE en Austin

En Austin, Texas, una niña de 6 años logró recaudar más de 6000 dólares mediante la venta de limonada con el fin de apoyar a niños migrantes. Los fondos fueron transferidos a una organización que asiste a menores de edad detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La niña de 6 años que vendió limonada y juntó US$6000 para menores migrantes

Luego de un año de intensas redadas con miles de deportaciones en Texas, Eden, una niña de seis años residente de Austin, recaudó más de US$6000 mediante un puesto de limonada en el parque Zilker para ayudar a menores inmigrantes. En diálogo con Univision N+, señaló que su iniciativa surgió al ver a su madre llorar por la situación de los menores detenidos, lo que la motivó a convertir su tristeza en una acción concreta para apoyarlos.

El dinero recaudado por la niña de 6 años de Austin fue entregado a una organización encargada de apoyar con servicios básicos a los niños detenidos por el ICE Captura de video N+

El propósito de su campaña era claro: recaudar fondos para que los niños bajo custodia federal tengan acceso a agua potable y otras necesidades básicas. Para conseguir su fin, instaló el puesto de venta de limonada con un cartel que decía “ICE OUT” (Fuera ICE) y otro que mostraba el nombre de “Dilly Detention Center”, conocido como el centro de detención más grande de Estados Unidos.

Los fondos se entregaron a familias migrantes detenidas por el ICE

Tras la recaudación de US$6000, la niña donó los recursos a la organización “Each Step Home”. Este grupo sin fines de lucro deposita el dinero directamente en las cuentas de las familias detenidas.

Gracias a las donaciones de Eden, varios niños en el centro de detención de Dilley pudieron festejar sus cumpleaños con barras de chocolate, mientras las autoridades federales no colaboran con ninguna celebración.

Según los informes, el ICE arrestó a más de 6200 menores durante el segundo mandato del presidente Donald Trump Fotomontaje realizado con IA

Además de este servicio, el dinero también sirve a las familias detenidas para comprar productos de primera necesidad, informó el medio local KVUE.

Organizaciones denuncian malas condiciones para los niños detenidos por el ICE

La contribución de Eden en Austin cobra una mayor relevancia en un contexto que suscita preocupaciones en las organizaciones que defienden a los migrantes. De acuerdo con The Marshall Project, el ICE arrestó a más de 6200 menores durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

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Los menores de 18 años a menudo permanecieron retenidos junto a sus familias en condiciones que, según los propios detenidos y sus defensores, son perjudiciales. El informe señala, entre otros, atención médica deficiente, acceso inadecuado a la educación y alimentos no aptos para el consumo.

“Todos los estadounidenses deberían estar consternados por el hecho de que estemos encarcelando a miles de niños”, declaró Leecia Welch, asesora legal principal de Children’s Rights, una organización que brinda apoyo legal a menores recluidos.

Otra estadística que inquieta a los grupos sin fines de lucro es que las separaciones familiares continúan en aumento. Más de 145.000 niños ciudadanos estadounidenses fueron separados de uno de sus padres, y más de 22.000 fueron separados de ambos.

Asimismo, al menos 4,6 millones de menores ciudadanos estadounidenses viven con un progenitor en riesgo de deportación, según datos de The Brookings Institution.