Dos legisladores demócratas de San Antonio presentaron proyectos para derogar la ley de Texas que obliga a los sheriffs a pedir y firmar acuerdos del programa 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A la fecha, esa ley sigue vigente y los sheriffs tienen hasta el 1 de diciembre de 2026 para cumplirla; cualquier cambio depende de la Legislatura, que comienza su sesión el 12 de enero de 2027.

Ley SB 8 de Texas: qué exige hoy a los sheriffs el programa 287(g)

Según el resumen oficial de la Legislatura de Texas, la ley SB 8 exige que el sheriff de cada condado que opera una cárcel, o contrata a un privado para operarla, pida y firme un acuerdo con ICE para aplicar leyes migratorias federales.

La firma del acuerdo 287(g) en el condado de Texas aumentó la cooperación migratoria, y también infundió temor en los trabajadores migrantes Imagen ilustrativa generada con IA

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2026 y fijó el 1 de diciembre de 2026 como fecha límite para cumplir.

El fiscal general puede demandar a los sheriffs que incumplan.

Qué cambiaría para los sheriffs de Texas si se deroga la obligación

Según el registro de proyectos de la Legislatura de Texas, la HB 123, del representante Trey Martinez Fischer, propone derogar las leyes que exigen acuerdos entre ciertos sheriffs e ICE y el programa de subvenciones para cubrir sus costos.

La SB 99, del senador José Menéndez, plantea cambios equivalentes en el Senado.

Los sheriffs podrían terminar sus acuerdos con ICE, el contralor estatal dejaría de dar subvenciones y se desestimarían las acciones de la fiscalía para hacer cumplir la ley.

Los proyectos eliminarían la exigencia estatal, no el programa federal 287(g).

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Cuándo podría derogarse la obligación del 287(g) en Texas

El plazo del 1 de diciembre vence antes de que empiece la sesión, por lo que cualquier derogación llegaría después.

Según Telemundo Houston, un proyecto debe pasar por un comité y por el pleno de cada cámara; si hay diferencias, un comité de conferencia busca un texto común.

Luego, el gobernador puede firmarlo, vetarlo o dejar que se convierta en ley sin su firma, y las leyes suelen regir 91 días después de terminar la sesión.

Los demócratas lograron la mayoría de la Cámara de Representantes estatal, pero el Senado conserva una mayoría republicana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.