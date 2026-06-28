El fallo de la Corte Suprema que da poder a agentes de la CBP contra migrantes en la frontera

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el 23 de junio a favor del gobierno federal en el caso Blanche v. Lau. Esta causa definió el alcance de la autoridad de los agentes fronterizos sobre residentes permanentes legales que vuelven al país con antecedentes o cargos penales pendientes.

El alcance de la regla para residentes con green card

El tribunal resolvió en un fallo, por seis votos contra tres, que un agente de frontera no necesita tener evidencia clara y convincente de que un residente permanente legal cometió un delito de “bajeza moral” antes de tratarlo como solicitante de admisión.

La decisión redactada por el juez Clarence Thomas revocó el criterio del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que había exigido ese estándar probatorio en el momento del reingreso. Antes de este fallo, quienes tienen green card no necesitaban volver a solicitar admisión cuando regresan a Estados Unidos tras un viaje temporal al exterior.

El caso se originó por el reingreso de Muk Choi Lau, un residente permanente acusado en Nueva Jersey por falsificación de marcas CBP

¿Cómo se aplicó el criterio en el caso de Muk Choi Lau?

El caso sobre el que se pronunció la Corte es el de Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2007. El 7 de mayo de 2012, Nueva Jersey lo acusó de falsificación de marcas, y luego él viajó temporalmente a China mientras esperaba el juicio.

El 15 de junio de 2012, Lau intentó reingresar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Por el cargo penal pendiente, un agente fronterizo no lo consideró ya admitido, sino solicitante de admisión, y lo dejó entrar bajo libertad condicional migratoria mientras se resolvía el caso penal.

¿Qué advierten los especialistas sobre el impacto para los migrantes?

El bufete de abogados de inmigración Reddy Neumann Brown PC señaló que el fallo no convierte cualquier arresto en una causal automática de inadmisibilidad, pero sí puede aumentar la exposición en los controles de reingreso.

La Corte Suprema avaló una lectura más amplia de la autoridad fronteriza sobre residentes permanentes con green card Fotomontaje realizado con IA

El análisis explicó que el punto clave no está solo en la inspección fronteriza, sino en el tipo de procedimiento que puede abrirse después. Si el residente queda encuadrado como solicitante de admisión, el caso avanza por inadmisibilidad y la persona debe demostrar que puede entrar a EE.UU.

Ese escenario es distinto al de una remoción por deportabilidad, donde el gobierno debe probar su caso con evidencia clara y convincente. Según el bufete, esa diferencia puede volver menos favorable la posición legal del titular de green card durante el expediente migratorio.

El despacho también marcó efectos inmediatos que pueden aparecer antes de una resolución definitiva. Entre ellos mencionó la posible confiscación de la green card física, identificada como formulario I-551, y la entrada bajo libertad condicional migratoria sin admisión formal.

El bufete aclaró que el estatus de residente permanente legal no se pierde de manera definitiva salvo que exista una orden final de remoción. Sin embargo, advirtió que el período de incertidumbre puede generar problemas para verificar empleo, acreditar estatus migratorio o realizar nuevos viajes.

¿Qué recomienda revisar antes de viajar con una green card?

De acuerdo con Reddy Neumann Brown PC, los residentes permanentes legales con antecedentes o causas cerradas deberían viajar con documentación judicial que pruebe cómo terminó el caso. La lista incluye registros certificados de la corte, certificados de disposición, órdenes de sellado o eliminación de antecedentes y constancias de cumplimiento de condena, libertad condicional o programas alternativos.

El análisis indicó que los agentes fronterizos pueden acceder a bases de datos internacionales, federales, estatales y locales. Por eso, un cargo que figure como pendiente o incompleto en esos sistemas puede generar preguntas en la frontera, aunque el expediente haya sido resuelto años antes.

Los abogados señalaron que los registros sellados o eliminados no siempre eliminan las consecuencias bajo la ley migratoria federal. A su vez, un arresto desestimado no crea por sí solo una causal de inadmisibilidad, aunque puede funcionar como disparador práctico de una inspección más profunda.