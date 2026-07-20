Quién era Isabella Gonzales, la militar de Texas que murió en Jordania por un ataque de Irán

La muerte de la soldado estadounidense Isabella Gonzales, de 19 años, volvió a poner el foco sobre la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La joven militar perdió la vida durante un ataque contra una base aérea estadounidense en Jordania, donde participaba de una misión. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente por el Pentágono, que también informó la muerte de otro integrante del Ejército y la continuidad de las operaciones en la región.

Quién era Isabella Gonzales, la soldado de Texas que murió en el ataque de Irán

De acuerdo con CBS News, Isabella Gonzales tenía 19 años y era soldado raso del Ejército de Estados Unidos. Era oriunda de Carrollton, en el estado de Texas, y formaba parte del contingente estadounidense desplegado en Jordania como parte de la Operación Inherent Resolve, la misión militar que mantiene Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico.

Videos de ataques norteamericanos en Irán del Comando Central.

La joven estaba destinada en el 1er Batallón del 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente a la 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea y al 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército. Su unidad tenía base en Ansbach, Alemania, desde donde fue desplegada para cumplir funciones dentro de la operación internacional.

Según informó el Pentágono en un comunicado oficial, Isabella Gonzales murió en combate el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo contra la base aérea Muwaffaq Salti, ubicada en Jordania. El organismo precisó que el incidente continúa bajo investigación.

Ataque iraní en Jordania: dos soldados de EE.UU. muertos y un militar desaparecido

La ofensiva ocurrió en la base aérea Muwaffaq Salti, instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio jordano.

De acuerdo con CBS News, el ataque fue atribuido a Irán y provocó la muerte de dos soldados estadounidenses en ataques ocurridos el viernes y el sábado.

El Departamento de Defensa informó oficialmente el fallecimiento de la joven durante la ofensiva del 17 de julio de 2026 Marwan Naamani - dpa

Además de Isabella Gonzales, también falleció el primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, oriundo de Ewa Beach, Hawái. El oficial murió al día siguiente, durante los ataques iraníes contra la misma base. Ambos se encontraban desplegados en Jordania en apoyo de la Operación Inherent Resolve.

El mismo reporte señaló que un tercer integrante de las fuerzas estadounidenses fue declarado inicialmente desaparecido tras el ataque. Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) informó que fueron hallados restos humanos sin identificar en la zona donde ocurrió la ofensiva.

En paralelo, cuatro militares estadounidenses fueron evacuados por razones médicas a un hospital en Jordania. Según la información difundida por las autoridades militares, todos ellos ya recibieron el alta médica. Otros efectivos fueron atendidos por lesiones menores sufridas durante el ataque.

Operación Inherent Resolve: cuál era la misión de Isabella Gonzales en Jordania

La presencia de Isabella Gonzales en Jordania respondía a su participación en la Operación Inherent Resolve, una misión encabezada por Estados Unidos para combatir al grupo Estado Islámico junto a aliados internacionales.

La ofensiva, atribuida a Irán, también resultó en la muerte del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años JACK GUEZ - AFP

De acuerdo con el comunicado del Pentágono, tanto Gonzales como Feehan integraban unidades especializadas en defensa aérea y antimisiles del Ejército estadounidense, un componente clave para proteger instalaciones militares y al personal desplegado en Medio Oriente.

El organismo también confirmó que ambos soldados se encontraban en servicio activo cuando fueron alcanzados por el ataque enemigo. Las autoridades militares agregaron que la investigación sobre las circunstancias exactas del incidente sigue abierta.