La gobernadora electa de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, anunció que revocará dos medidas de Greg Abbott: el congelamiento de nuevas solicitudes de visas H-1B en agencias estatales y universidades públicas, y la prohibición de vender productos de cáñamo con tetrahidrocannabinol (THC) a menores de 21 años.

Qué cambiaría para los trabajadores con visa H-1B en universidades y agencias de Texas

Lo dijo en una entrevista con The Texas Tribune publicada el 18 de noviembre. En esa conversación también prometió anular la orden que encargó a organismos estatales identificar terrenos para detener migrantes. Nada cambia todavía: Hinojosa asume el 19 de enero y, hasta entonces, las restricciones siguen vigentes.

Gina Hinojosa asume el 19 de enero de 2027 AP Photo/Eric Gay

Abbott envió una carta el 27 de enero a las agencias dirigidas por funcionarios que él designa y a las universidades públicas. En ella les prohibió presentar nuevas peticiones H-1B sin permiso escrito de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés). La restricción vence el 31 de mayo de 2027. Si Hinojosa la revoca al asumir, el congelamiento terminaría algo más de cuatro meses antes de lo previsto.

Según una investigación de The Texas Tribune, 44 universidades, centros de salud y oficinas de sistemas universitarios reportaron a la TWC que patrocinan a 3332 trabajadores H-1B. Hasta el 17 de julio, ninguna institución había pedido autorización para una nueva petición.

La guía que la TWC emitió en marzo delimitó quiénes necesitan el permiso:

Lo requieren las nuevas peticiones para profesionales que viven fuera de Estados Unidos .

que viven . No lo requieren las renovaciones ni ciertos cambios de estatus de estudiantes y recién graduados que ya están en el país.

La revocación estatal no modifica las reglas federales. La Casa Blanca extendió hasta septiembre de 2027 el cargo de US$100 mil para ciertas peticiones. Sin embargo, según la firma de abogados migratorios Fragomen, su cobro sigue bloqueado por órdenes judiciales.

Las escuelas con programas bilingües siguen el debate sobre las visas H-1B

“No me voy a dedicar a guerras culturales. No fui elegida para eso”, dijo Hinojosa sobre el congelamiento. Reconoció que el programa tiene abusos, pero señaló que muchos distritos escolares contratan docentes con H-1B porque no consiguen maestros locales.

En enero de este año, Greg Abbott prohibió presentar nuevas peticiones H-1B sin permiso escrito de la TWC AP / Pexels

La directiva de enero no alcanza a los distritos escolares, que no son agencias estatales. En agosto, durante un acto de campaña, Abbott propuso que la Legislatura prohíba estas visas en las escuelas públicas. En algunos distritos, esas visas sirven para cubrir vacantes de educación bilingüe en inglés y español. El Distrito Escolar Independiente de Dallas tiene 171 empleados con H-1B, según datos federales citados por Education Week.

Qué pasará con la venta de THC a menores de 21 años en Texas

La orden ejecutiva GA-56, firmada por Abbott el 10 de septiembre de 2025, instruyó al Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS, por sus siglas en inglés) a prohibir esas ventas. Las reglas permanentes del DSHS rigen desde el 31 de marzo. Definen como menor a toda persona de menos de 21 años y exigen verificar la edad con una identificación oficial con foto, como una licencia de conducir o un pasaporte.

La propuesta de Abbott para prohibir docentes con visas H-1B en Texas

Esas reglas forman parte del Código Administrativo de Texas, por lo que revocar la orden no las elimina automáticamente: modificarlas requiere un nuevo proceso de reglamentación. Además, según The Texas Tribune, una ley federal de financiamiento prohibirá desde diciembre los productos de cáñamo con más de 0,4 miligramos de THC. Esa restricción alcanzaría a casi todo ese mercado.

Hinojosa sostuvo que los texanos merecen votar sobre el THC y que la Legislatura decidirá cómo abordarlo. La sesión legislativa comienza en enero, con varios proyectos ya presentados para legalizar y regular el cannabis para adultos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.