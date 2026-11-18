El cheque de US$1500 en Texas que Gina Hinojosa prometió en campaña ya tiene forma de proyecto de ley. El senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata de San Antonio, presentó el proyecto de ley SB 297 para cumplir con la propuesta de la gobernadora electa de ofrecer un pago único a cada hogar.

Texas: quién podría recibir el pago de US$1500 según el SB 297

El texto se presentó el 9 de noviembre y destinaría US$17.000 millones del Fondo de Estabilización Económica, conocido como Rainy Day Fund. La iniciativa no está aprobada y todavía debe pasar por una comisión y ser debatida en la Legislatura, que se reunirá el 12 de enero de 2027.

El pago de 1500 dólares se desprende del proyecto de ley SB 297 en Texas AP Photo/Ashley Landis

De acuerdo con el texto del proyecto que detalló Telemundo, el pago sería uno por hogar, sin importar cuántas personas vivan en él. Para calificar, el hogar debería cumplir dos condiciones:

Tener la residencia habitual en Texas al 1° de enero de 2027.

al 1° de enero de 2027. Estar representado por una persona de al menos 18 años o por un menor emancipado que supere las verificaciones que fije el estado.

La elegibilidad no dependería de los ingresos, de tener vivienda propia, de pagar impuestos a la propiedad ni de tener empleo. Tampoco de recibir beneficios públicos o de haber presentado una declaración federal de impuestos. El dinero no se devolvería, salvo en casos de fraude o de pagos duplicados.

Según The Texas Tribune, la meta es emitir los pagos antes de fines de 2027, aunque las solicitudes se recibirían hasta fines de 2028. Texas no cobra impuesto sobre la renta. Por eso la Contraloría estatal no tiene un registro de hogares y debería crear desde cero el sistema de distribución.

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El proyecto no especifica si los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses, según un análisis de The Texas Tribune, que prevé una disputa por ese punto. La Contraloría podría verificar la elegibilidad con información que tengan legalmente los organismos estatales. Los residentes también podrían solicitar el pago con documentos como un contrato de alquiler o una factura de servicios. No está claro si los hogares identificados recibirían el dinero automáticamente.

El cheque de US$1500 en Texas que Gina Hinojosa prometió en campaña ya tiene forma de proyecto de ley Fotomontaje generdo con IA

Este punto marca una diferencia con el último cheque federal, que excluyó a muchos hogares latinos. En 2021, el pago de estímulo de US$1400 exigía un número de Seguro Social válido para cada beneficiario y cada dependiente, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, quienes solo contaban con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) no recibían su parte.

Cuántos votos necesita el cheque en la Legislatura de Texas y cuándo se debatiría

Con dos tercios de los votos, la Legislatura puede usar el fondo en cualquier momento y para cualquier fin, según la Junta de Presupuesto Legislativo. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero igual necesitarían apoyo republicano. En el Senado, de mayoría republicana, tendrían que sumar a nueve legisladores de ese partido.

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Desde su creación, la Legislatura aprobó gastos del fondo por un total de US$17.400 millones, según datos de la Contraloría citados por KERA News. El SB 297 equivaldría a casi todo ese monto en una sola medida.

El proyecto permite usar hasta el 1% de los fondos en gastos administrativos. Con ese margen quedarían US$16.830 millones, suficientes para unos 11,2 millones de pagos. The Texas Tribune calcula 11,6 millones de hogares y estima un faltante de al menos US$400 millones.

También hay un frente legal. La ley estatal prohíbe, en general, entregar dinero público a particulares, salvo en casos de “calamidad pública”, y el proyecto declara así la crisis de costo de vida; no está claro si eso es legal. John Diamond, del Instituto Baker de la Universidad Rice, advirtió que los pagos podrían presionar los precios, algo que Hinojosa rechazó en agosto.

Hinojosa asumirá en enero de 2027, tras ganar la elección contra Greg Abbott el 3 de noviembre pasado. Su campaña anticipó que el primer día de mandato declararía la crisis de asequibilidad como asunto de emergencia. Eso permitiría a los legisladores tratar el pago desde el inicio de la sesión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.