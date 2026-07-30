Seguro médico en Texas: el plan de Abbott que promete ahorrar hasta US$1145 al año a una familia de cuatro

Greg Abbott anunció este 30 de julio una propuesta de seguro médico en Texas que podría reducir casi un 20% las primas y ahorrar hasta 1145 dólares anuales a una familia de cuatro. El gobernador republicano presentó la medida en Fort Worth.

¿Cómo funcionaría el nuevo seguro médico de Abbott?

El Essential Benefits Health Insurance Plan autorizaría a las aseguradoras a ofrecer pólizas grupales para empleadores. Estas opciones cumplirían los requisitos federales y cubrirían las necesidades esenciales de atención médica, pero podrían excluir algunos beneficios exigidos por el estado, según The Dallas Express.

Los empleadores podrían elegir entre una cobertura básica y otra con todos los beneficios obligatorios gregabbott.com

Los empleadores conservarían la posibilidad de contratar pólizas con todas las prestaciones obligatorias. Abbott explicó que los texanos accederían a una protección básica “sin pagar por costosos mandatos adicionales impuestos por el estado”.

El mandatario presentó la propuesta en el restaurante Los Vaqueros Mexican Restaurant, ubicado en Fort Worth Stockyards. Familias, propietarios de empresas, legisladores y dirigentes comunitarios participaron del encuentro.

El ahorro previsto para familias y pequeñas empresas

El sitio de campaña de Texans for Greg Abbott calcula que las primas podrían disminuir casi un 20%. El documento estima un ahorro anual máximo de US$1145 para los hogares. Para las pequeñas empresas, la reducción superaría los US$3400 anuales por empleado. Abbott también proyectó que esta alternativa permitiría que más de un millón de residentes adicionales obtuvieran cobertura.

El gobernador afirmó que muchos propietarios quieren ofrecer protección médica para apoyar a sus trabajadores y competir por personal. Sin embargo, sostuvo que el incremento de los costos obligó a algunas compañías a reducir o eliminar ese beneficio.

Abbott citó el caso de Vicki Cisneros, propietaria de Los Vaqueros. Cerca del 90% de los empleados del restaurante tenía cobertura en el pasado, pero esa proporción cayó a alrededor del 10%, de acuerdo con las cifras que presentó el mandatario.

¿Qué falta para que la propuesta entre en vigor?

La medida necesita la aprobación de la Legislatura estatal porque no constituye una acción ejecutiva.

porque no constituye una acción ejecutiva. Abbott remarcó esa condición durante una ronda de preguntas y señaló que, si pudiera adoptar decisiones de esa magnitud mediante decretos, ya habría eliminado los impuestos sobre la propiedad .

. La oficina del gobernador todavía no publicó el texto legislativo. Se analizará la iniciativa en enero de 2027.

Las objeciones al antecedente legislativo de 2025

Una propuesta similar, impulsada en 2025 por el representante estatal republicano Jay Dean, del Distrito 7, quedó estancada en la Cámara de Representantes de Texas. La versión debatida en comisión de la House Bill 139 obligaba a incluir las 10 categorías federales de beneficios esenciales.

El proyecto también prohibía las exclusiones por enfermedades preexistentes. Además, exigía que las compañías informaran qué prestaciones estatales quedaban fuera de cada póliza.

La Asociación Médica de Texas y más de 30 organizaciones médicas, farmacéuticas y de pacientes se opusieron a la HB 139. Esos grupos advirtieron que la medida podría debilitar las protecciones para pacientes y profesionales, crear vacíos de cobertura e imponer costos ocultos sin garantizar una reducción de las primas.

¿Qué otras medidas integran la agenda de Abbott?

El gobernador incorporó esta propuesta a Keep Texas Affordable, su programa para reducir distintos gastos familiares. La campaña sostiene que el conjunto de medidas permitiría ahorrar miles de dólares cada año. El plan sobre impuestos a la propiedad contempla cinco puntos:

Limitar el crecimiento del gasto de los gobiernos locales.

Exigir el respaldo de dos tercios de los votantes para aumentar esos tributos.

Permitir que el electorado revierta incrementos impositivos.

Reducir del 10% al 3% el crecimiento máximo anual de las valuaciones.

Eliminar los impuestos de los distritos escolares sobre las viviendas principales.

Abbott también promueve un programa de fortalecimiento de techos basado en iniciativas aplicadas en otros estados. Según sus cálculos, podría reducir alrededor de un 8% las primas de las viviendas y ahorrar más de US$15.000 durante la vida útil de un techo.

La medida forma parte de una agenda más amplia para reducir los gastos familiares gregabbott.com

Otra medida permitiría que todas las aseguradoras de automóviles consideraran los buenos hábitos de conducción al fijar sus tarifas. El mandatario citó estimaciones de la industria que proyectan reducciones de hasta un 30%, aunque el Departamento de Seguros de Texas señala que algunas compañías ya ofrecen descuentos por historiales limpios y pólizas basadas en el uso del vehículo.

La agenda incluye, además, el congelamiento plurianual de matrículas y tarifas en universidades públicas, el aumento de la exención impositiva sobre los bienes personales de las empresas y la construcción de nuevas viviendas.