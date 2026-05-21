Medicaid y green card: la regla de cinco años que afecta a residentes permanentes

El acceso a Medicaid y otros programas públicos de salud en Estados Unidos mantiene restricciones para inmigrantes con green card y otros estatus legales. La principal es la llamada “regla de cinco años”, que limita temporalmente el acceso a cobertura médica subsidiada para determinados residentes permanentes.

Medicaid y green card: cómo funciona la regla de los cinco años

Según la plataforma federal Health Care, los inmigrantes catalogados como “no ciudadanos calificados” deben cumplir un período de espera obligatorio de cinco años para acceder a los planes de salud gratuitos o de bajo costo de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés).

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Esta regla afecta a muchos titulares de residencia permanente legal o “green card”. La normativa contempla excepciones específicas para ciertos grupos migratorios que no deben cumplir con el plazo de espera. Entre ellos se encuentran:

Refugiados y asilados políticos: personas que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de protección humanitaria y residentes permanentes que obtuvieron su estatus legal a través de esas vías.

personas que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de protección humanitaria y residentes permanentes que obtuvieron su estatus legal a través de esas vías. Migrantes cubanos y haitianos: ciudadanos admitidos bajo categorías humanitarias especiales reconocidas por las autoridades migratorias federales.

ciudadanos admitidos bajo categorías humanitarias especiales reconocidas por las autoridades migratorias federales. Poblaciones indígenas reconocidas: miembros de tribus nativas americanas reconocidas federalmente o personas nacidas en Canadá con ascendencia indígena registrada.

Qué opciones tienen los inmigrantes durante el período de espera

De acuerdo con el portal del Gobierno, los inmigrantes con presencia legal que todavía cumplen el período de inhabilitación de cinco años pueden acceder a pólizas privadas mediante el Mercado de Seguros de Salud.

Las autoridades sanitarias explican que estos solicitantes pueden calificar para subsidios y reducciones de costos según sus ingresos y las reglas vigentes del sistema federal de seguros médicos.

Los subsidios financieros se calculan con base en el Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés), lo que permite reducir el costo de las primas mensuales y algunos gastos médicos directos.

“Los inmigrantes calificados que se encuentran en su periodo de espera de cinco años pueden obtener cobertura del Mercado si cumplen con los demás requisitos”, detallaron desde Health Care.

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Los estados que eliminan la espera de Medicaid para ciertos grupos

Las administraciones estatales tienen la facultad de eliminar la restricción de los cinco años para determinados grupos dentro de sus programas locales de Medicaid y CHIP.

Las guías federales actualizadas al 2 de abril de 2026 indican que los estados pueden suprimir el período de espera para niños y mujeres embarazadas con residencia legal en el país.

Las reglas cambian según cada estado. California, Nueva York, Colorado y Texas implementaron programas específicos para ampliar la cobertura de menores y mujeres embarazadas sin exigir el cumplimiento completo del plazo de cinco años.

Los migrantes en Estados Unidos tienen una herramienta para rastrear el trámite de la green card en el correo Imagen ilustrativa generada con IA

Por otra parte, especialistas y organismos federales remarcan que recibir atención médica de emergencia o acceder a programas subsidiados de salud no afecta el estatus migratorio ni los procesos vinculados con la ciudadanía estadounidense bajo las normas actuales de carga pública.

Las agencias federales recomiendan revisar los portales oficiales de cada estado, ya que las condiciones de inscripción y elegibilidad pueden variar según las regulaciones locales.