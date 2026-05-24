Six Flags estrena una montaña rusa en Texas que batirá seis récords mundiales: con la caída libre más alta y rápida

Six Flags Over Texas celebra su 65º aniversario en 2026, año en que inaugurará Tormenta Rampaging Run, una nueva montaña rusa de tipo dive coaster que batirá seis récords mundiales dentro de esa categoría. Este tipo de atracción se caracteriza por una gran caída casi vertical, precedida por una breve pausa en la cima antes del descenso.

Tormenta Rampaging Run: cuándo debutará la nueva montaña rusa de Six Flags Over Texas

Tormenta Rampaging Run, que podría traducirse como carrera desenfrenada, abrirá sus puertas en 2026 en Six Flags Over Texas y, de acuerdo con el sitio web de la compañía, hará historia por ser la montaña rusa giga dive coaster más alta, rápida y larga del mundo.

Aunque Six Flags no informó una fecha exacta de apertura, la compañía anticipó que la atracción debutará durante 2026. El parque dio a conocer que estará en Rancho de la Tormenta, una nueva zona temática inspirada en un pueblo español.

Según la página web, la experiencia comenzará cuando los visitantes pasen debajo de un dosel de coloridas pancartas y escuchen música española que les dará la bienvenida a Rancho de la Tormenta.

Los seis récords que Six Flags busca romper con Tormenta Rampaging Run en Arlington

Una de las características anunciadas por Six Flags con su nueva montaña rusa es que, una vez que los pasajeros estén en la cima, permanecerán unos segundos detenidos en la cima antes de una caída de 95 grados.

Ese será solo uno de los seis récords mundiales que batirá:

Será la dive coaster más alta del mundo, con 309 pies de altura, equivalentes a unos 94 metros.

Tendrá una caída de 282 pies (86 metros) con inclinación de 95 grados.

con inclinación de 95 grados. Será la dive coaster más rápida del mundo , con 140 km/h.

, con 140 km/h. Tendrá una inversión Immelmann de 66 metros. Es decir, una subida por medio bucle vertical que deja a los pasajeros boca abajo en la cima y luego realiza un medio giro para volver a la posición normal.

Es decir, una subida por medio bucle vertical que deja a los pasajeros boca abajo en la cima y luego realiza un medio giro para volver a la posición normal. Tendrá el bucle vertical más alto , con 177 pies (54 metros).

, con 177 pies (54 metros). Tendrá el recorrido más largo para una dive coaster, con 3937 millas (1,2 kilómetros) de extensión.

Tormenta Rampaging Run será la montaña rusa más alta, rápida y larga del mundo

Qué montañas rusas tienen récords mundiales y cómo se compara Tormenta Rampaging Run

De acuerdo con el Libro de los Récords Mundiales Guinness, en una actualización del 14 de agosto de 2025, estos eran algunos récords vigentes:

La montaña rusa más rápida : Formula Rossa, ubicada en el parque Ferrari World en Abu Dabi Acelera hasta los 240 kilómetros por hora.

: Formula Rossa, ubicada en el parque Ferrari World en Abu Dabi Acelera hasta los 240 kilómetros por hora. La montaña rusa más alta: Top Thrill 2, ubicada en el parque Cedar Point en Sandusky, Ohio. Tiene una altura de 128 metros.

Top Thrill 2, ubicada en el parque Cedar Point en Sandusky, Ohio. Tiene una altura de 128 metros. La montaña rusa de un solo riel más alta: Wonder Woman: Flight of Courage, ubicada en Six Flags Magic Mountain en California. Tiene una altura de 39,92 metros.

Wonder Woman: Flight Of Courage es la montaña rusa de un solo riel más alta Six Flags

La montaña rusa vertical más rápida: La Storm Coaster, ubicada en Dubai Hills Mall, en Dubái Alcanza una velocidad de lanzamiento de 41 kilómetros por hora.

La Storm Coaster, ubicada en Dubai Hills Mall, en Dubái Alcanza una velocidad de lanzamiento de 41 kilómetros por hora. La montaña rusa invertida más alta y rápida: Legendary Twin Dragon, ubicada en Chongqing Sunac Land en Shapingba, China. Tiene una altura de 69,9 metros y alcanza una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora.

Legendary Twin Dragon, ubicada en Chongqing Sunac Land en Shapingba, China. Tiene una altura de 69,9 metros y alcanza una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora. La primera gigamontaña rusa: Millennium Force, ubicada en Cedar Point, en Ohio. Tiene una altura de 94 metros.

Millennium Force, ubicada en Cedar Point, en Ohio. Tiene una altura de 94 metros. La montaña rusa más larga hecha de madera: The Beast, ubicada en Kings Island, en Ohio. Tiene una extensión de más de dos kilómetros.