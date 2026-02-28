Nueva montaña rusa récord en Six Flags: primeras imágenes y detalles de la construcción

Six Flags Great Adventure inició el 18 de febrero de 2026 la construcción visible de una nueva montaña rusa de lanzamiento en Jackson, Nueva Jersey. La empresa compartió un video del arribo de las partes de la estructura y celebró el inicio de una nueva etapa en su historia. La atracción reemplazará a Kingda Ka, demolida en 2025. La apertura está prevista para 2027.

Primeras imágenes de la nueva montaña rusa en Six Flags Great Adventure

El parque recibió las primeras secciones de pista de color violeta que formarán parte de su nueva atracción.

La compañía compartió imágenes del avance. A través de sus redes sociales, celebró el momento con un mensaje para sus seguidores: “Bienvenidos al siguiente capítulo”.

Six Flags indicó en un comunicado que “tras una exhaustiva planificación y preparación”, los visitantes “ya pueden ver las primeras etapas de algo emocionante que está tomando forma”.

Añadió que “la magnitud de los materiales que se encuentran actualmente en la propiedad da una idea de la importancia de lo que está por venir”. Además, anticipó que la actividad en el área de construcción aumentará conforme progresen las obras.

Diseño y fecha de apertura de la nueva montaña rusa en Nueva Jersey

La nueva montaña rusa aún no tiene nombre oficial; tampoco se anunció el diseño definitivo. En una entrevista con el canal de YouTube Coaster Chall, Ryan Eldredge, gerente regional de relaciones públicas, se refirió al nuevo proyecto. Allí, adelantó que la montaña rusa será alta y tendrá una longitud de pista mayor que la de Kingda Ka.

A su vez, incluirá una tematización amplia en la atracción y su entorno. Eldredge explicó que el parque prefiere anunciar los detalles cuando el proyecto esté completamente definido.

Cambios y novedades en Six Flags para la temporada 2026

Mientras avanza la construcción, Six Flags Great Adventure prepara otros cambios para 2026. Entre las novedades confirmadas en la entrevista de Coaster Chall se encuentran:

El regreso del Wild Safari con acceso desde el parque temático.

Mejoras en alimentos y bebidas.

Mayor presencia de entretenimiento en vivo.

El parque abrirá la temporada 2026 el 28 de marzo. La obra de la nueva montaña rusa continuará durante los próximos meses.

La nueva atracción reemplaza a Kingda Ka en Jackson

La nueva atracción se construye en el espacio que ocupó Kingda Ka, en el área The Golden Kingdom de Six Flags Great Adventure.

Kingda Ka abrió el 21 de mayo de 2005. Fue diseñada por Werner Stengel, fabricada por Intamin y construida por Stakotra y Martin & Vleminckx. Se trataba de una montaña rusa de acero, ambientada en un tigre mítico de Bengala, según describe Six Flag Wiki.

El trayecto duraba 28 segundos desde la zona de lanzamiento. La velocidad máxima era de 128 millas (206 kilómetros) por hora. Durante años figuró entre las montañas rusas más altas y rápidas del mundo.

El 10 de noviembre de 2024 realizó sus últimos recorridos. Cuatro días después, el 14 de noviembre, Six Flags anunció que sería demolida junto con otros juegos.

La empresa informó que esas demoliciones dejarían espacio para al menos dos nuevas atracciones, entre las que se incluía la montaña rusa que ahora se construye.

Eldredge afirmó que la caída de la estructura marcó “el final de un capítulo” en la historia del parque. Y también sostuvo que ahora el enfoque está en “comenzar el siguiente (capítulo)”.