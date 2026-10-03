Solo si gana en Texas: Paxton dice que los inmigrantes podrían trabajar en algunos sectores, si es elegido senador

El próximo 3 de noviembre son las elecciones en Texas 2026. A solo un mes de los comicios, el candidato republicano al Senado, Ken Paxton, aseguró estar dispuesto a apoyar permisos y programas de autorización laboral para trabajadores extranjeros.

La postura de Ken Paxton sobre la labor de inmigrantes en sectores claves

El republicano presentó su posición sobre la comunidad migrante durante su participación en el evento In Dialogue Texas del Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos (Ushbc, por sus siglas en inglés).

En una conversación con el CEO de Ushbc, Javier Palomarez, reconoció que la tasa de natalidad del país norteamericano no satisface la demanda de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción.

“Creo que deberíamos adoptar una política de ‘Estados Unidos primero’ [Sin embargo], debemos permitir la entrada de personas capaces de cubrir aquellos empleos para los que no contamos con suficiente mano de obra”, dijo Paxton.

En ese sentido, se mostró abierto a apoyar permisos y programas de autorización laboral para trabajadores extranjeros, siempre y cuando la frontera esté asegurada y se actúe bajo el Estado de derecho.

El plan migratorio de Ken Paxton de cara a las elecciones en Texas 2026

Paxton presenta su plan migratorio bajo la premisa “La soberanía importa y las fronteras deben mantenerse”. Según su sitio web de campaña, estas son sus propuestas:

Finalizar el muro fronterizo: plantea colaborar con el presidente Donald Trump para completar la construcción del muro en la frontera sur y resguardar la soberanía nacional.

plantea colaborar con el presidente Donald Trump para en la frontera sur y Deportaciones: promueve la deportación de inmigrantes indocumentados calificados en la plataforma como delincuentes que ingresaron durante la administración Biden.

promueve la en la plataforma como delincuentes que ingresaron durante la administración Biden. Alineación con el programa America First : sitúa el control migratorio, el fin de las políticas de fronteras abiertas y la seguridad fronteriza entre las prioridades legislativas centrales para acompañar la agenda de Trump en el Senado.

sitúa el control migratorio, el fin de las políticas de fronteras abiertas y la seguridad fronteriza para acompañar la agenda de Trump en el Senado. Historial de demandas como fiscal general: resalta que durante la administración Biden interpuso más de 100 demandas contra el gobierno federal, orientadas en su mayoría a frenar lo que califica como políticas de “fronteras abiertas”.

Ken Paxton plantea colaborar con el presidente Donald Trump para completar la construcción del muro Julio Cortez - AP

“Ken llevará esa lucha a Washington, donde ayudará al presidente Trump a deportar a los inmigrantes ilegales criminales que Joe Biden invitó al país”, cita su sitio web.

¿Paxton o Talarico? Las últimas encuestas sobre las elecciones en Texas 2026

Según el sondeo realizado por BIG DATA POLL para el Public Polling Project (del 24 al 26 de septiembre de 2026), la contienda para el Senado de EE.UU. muestra una competencia muy ajustada.

Entre los votantes probables, el demócrata James Talarico lidera con un 44.6% frente al 41.6% del republicano Ken Paxton. En el grupo de votantes registrados, Talarico mantiene una ventaja de 43.6% frente a 39.3%.