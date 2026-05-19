Donald Trump anuncia su respaldo a Ken Paxton en las elecciones primarias de Texas 2026: “Un ganador”
El presidente de Estados Unidos calificó al fiscal general como un hombre que defiende a su país; la segunda vuelta es el martes 26 de mayo
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció su respaldo al fiscal general de Texas Ken Paxton en el balotaje que define al candidato republicano al Senado el próximo martes 26 de mayo. En un escrito, lo califica como un “verdadero guerrero del movimiento MAGA” (Make America Great Again, en inglés).
El apoyo de Donald Trump a Ken Paxton en las elecciones primarias de Texas
El presidente anunció su respaldo a Paxton a través de su cuenta de Truth Social. En la publicación, lo describió como un “ganador” que se ha enfrentado a “pruebas de alto nivel”.
“El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende ‘Estados Unidos primero’ y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA,se postula para el Senado en Estados Unidos, para representar un lugar que amo y gané tres veces", escribió en su cuenta sobre el candidato republicano.
“Ken es un verdadero guerrero que siempre ha cumplido con Texas y seguirá haciéndolo en el Senado de Estados Unidos”.
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