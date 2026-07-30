Texas confirma el fin de semana sin impuestos de 2026: estas son las compras de menos de US$100 que califican

El gobierno de Texas confirmó que en agosto se llevará a cabo un fin de semana en el que las personas podrán comprar ciertos productos sin impuestos, entre los que se incluyen ropa, útiles escolares y calzado, entre otros. La exención aplica tanto a transacciones en tiendas físicas como en línea de artículos que cuesten menos de 100 dólares.

Los productos elegibles para el fin de semana sin impuestos sobre las ventas en Texas

El Sales Tax Holiday (“Feriado de impuestos sobre las ventas”) en Texas de 2026 se llevará a cabo desde el viernes 7 de agosto hasta la medianoche del domingo 9 de agosto. Durante este periodo, los consumidores pueden adquirir artículos sin pagar el impuesto estatal, siempre que el precio de venta sea menor a US$100, según se informó en el sitio web oficial del Contralor.

El fin de semana sin impuesto sobre la venta en Texas aplica a productos elegibles con precios menores a US$100 Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el comunicado, las siguientes categorías aplican para las compras sin impuestos:

Ropa y calzado: incluye productos de uso diario como camisas, jeans, tenis y trajes de baño.

incluye productos de uso diario como camisas, jeans, tenis y trajes de baño. Mochilas: incluye diseños escolares para estudiantes, con ruedas y bolsos de mensajero. Se pueden comprar hasta 10 de estos productos libres de impuestos a la vez sin necesidad de un certificado.

incluye diseños escolares para estudiantes, con ruedas y bolsos de mensajero. Se pueden comprar hasta 10 de estos productos libres de impuestos a la vez sin necesidad de un certificado. Útiles escolares: solo están incluidos los útiles específicos de la lista oficial, que integra carpetas, tiza de pizarra y calculadoras, entre otros.

solo están incluidos los útiles específicos de la lista oficial, que integra carpetas, tiza de pizarra y calculadoras, entre otros. Cubrebocas: los de tela o tela desechable califican, aunque los filtros de repuesto y las mascarillas de grado médico (como las N95) no están exentos.

En contraste, los productos en los que no se aplicará la exención son:

Artículos con un precio de US$100 o más .

. Accesorios : joyería, bolsos, carteras, paraguas y relojes.

: joyería, bolsos, carteras, paraguas y relojes. Equipo especializado : ropa o calzado diseñado específicamente para actividades atléticas o de protección (por ejemplo, tacos de golf o protectores de fútbol americano).

: ropa o calzado diseñado específicamente para actividades atléticas o de protección (por ejemplo, tacos de golf o protectores de fútbol americano). Cajas de suscripción de ropa .

. Tecnología y materiales educativos: computadoras, software y libros de texto.

computadoras, software y libros de texto. Servicios: alquiler de ropa, alteraciones y servicios de limpieza.

alquiler de ropa, alteraciones y servicios de limpieza. Ciertos artículos de equipaje: mochilas con armazón, valijas y maletines.

Sales Tax Holiday en Texas: detalles a tener en cuenta

En el comunicado, el contralor remarcó que las compras por internet, teléfono o correo califican si el pago se procesa durante el periodo del feriado, aunque la entrega se realice después. También aplican los artículos que se pongan en apartado durante esos días.

Por otro lado, los productos que una persona compre antes o después de este periodo no cuentan para la exención y no se ofrece ningún reembolso de impuestos por la transacción. Además, es importante tener en cuenta que no es necesario que el comprador entregue un certificado de exención al vendedor, a menos que la compra de útiles escolares se realice bajo una cuenta comercial.

Las compras sin impuestos no pueden superar los US$100 para aplicar a la exención en Texas Freepik

El contralor explica que el término “bajo una cuenta comercial” significa que la compra se realiza de la siguiente manera:

Se utiliza una tarjeta de crédito empresarial o un cheque empresarial y no una tarjeta de crédito personal o un cheque personal.

Se factura bajo una cuenta comercial mantenida por el vendedor.

Se usa una membresía empresarial en un comercio minorista basado en membresías.

Cargos adicionales y reembolsos durante el fin de semana sin impuestos en Texas

Las autoridades estatales indicaron que los gastos de envío y transporte aplicados por el vendedor se consideran parte del precio de venta. Si el precio del artículo más el envío suma US$100 o más, el producto completo será gravable.

Asimismo, si un cliente paga impuestos por error en un artículo que calificaba, tiene la opción de solicitar un reembolso directamente al vendedor.