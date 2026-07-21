Texas tendrá tres días sin impuestos para ropa y útiles escolares: fechas, límite exacto y compras por internet

Texas realizará su fin de semana sin impuestos sobre las ventas en agosto. Durante tres días, las personas podrán adquirir ropa, calzado, mochilas y útiles escolares elegibles con un precio menor a 100 dólares.

Cuándo comienza el fin de semana sin impuesto en Texas

La exención comenzará el viernes 7 de agosto y permanecerá vigente hasta la medianoche del domingo 9 de agosto .

y permanecerá vigente hasta la . Solo abarcará las compras concretadas dentro de ese período en comercios de Texas o mediante vendedores en línea y por catálogo que operen en el estado, según informó en una publicación la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas.

La exención regirá del viernes 7 al domingo 9 de agosto Magnific

Los productos adquiridos antes o después de esas fechas no estarán exentos . Tampoco será posible pedir un reembolso por el tributo correspondiente a una operación realizada fuera del fin de semana establecido.

. Tampoco será posible pedir un reembolso por el tributo correspondiente a una operación realizada fuera del fin de semana establecido. El beneficio se aplica a cada producto elegible cuyo precio sea inferior a US$100 . No existe un límite general para la cantidad de prendas o pares de calzado que una persona puede comprar.

. No existe un límite general para la cantidad de prendas o pares de calzado que una persona puede comprar. Por ejemplo, dos camisas de US$80 cada una quedan exentas porque el valor individual no alcanza los US$100, aunque la operación completa ascienda a US$160.

La ropa y el calzado incluidos en la exención de impuestos de Texas

La medida comprende la mayoría de las prendas y del calzado . También abarca conjuntos para correr, trajes de baño y mascarillas de tela o de material desechable.

. También abarca conjuntos para correr, trajes de baño y mascarillas de tela o de material desechable. Las mascarillas con filtro también califican, pero los filtros de reemplazo permanecen sujetos al gravamen. En cambio, las N95, los modelos de grado industrial o médico y otros equipos similares de protección personal quedan excluidos.

La Contraloría detalló otros productos y servicios que no califican:

Artículos con un precio de US$100 o más.

Cajas de ropa por suscripción.

Calzado o vestimenta creados especialmente para actividades deportivas o de protección, como los zapatos de golf y las protecciones para fútbol americano.

Alquiler, arreglo, bordado o limpieza de prendas y zapatos.

Telas, hilos, lanas, botones, broches, ganchos y cierres destinados a fabricar o reparar ropa.

Joyas, carteras, bolsos, maletines, equipaje, paraguas, billeteras, relojes y otros accesorios.

Computadoras, programas informáticos y libros de texto.

Útiles escolares no especificados entre los productos autorizados.

Cuál es el límite del feriado fiscal de Texas para mochilas y útiles escolares

Las mochilas estudiantiles de menos de US$100 estarán libres del impuesto. La categoría incluye los modelos con ruedas y los bolsos tipo mensajero.

Cada comprador de Texas podrá adquirir hasta diez mochilas sin presentar certificado Magnific

Cada persona podrá adquirir hasta diez mochilas en una misma operación. El beneficio no comprende las versiones con armazón, valijas, maletines, bolsos deportivos, bolsas de gimnasio, fundas para computadoras ni carteras.

La condición cambia cuando los productos se adquieren con una cuenta empresarial. En ese supuesto, el comprador deberá presentar al vendedor el Formulario 01-339, correspondiente al certificado de exención del impuesto sobre ventas y uso de Texas.

Una operación se considera realizada bajo una cuenta comercial cuando se paga con tarjeta de crédito o cheque de una empresa, se factura mediante una cuenta corporativa mantenida por el vendedor o se utiliza una membresía empresarial en una tienda que funciona con ese sistema.

Cómo funcionarán las compras por internet y los gastos de envío y los impuestos en Texas

Los consumidores podrán realizar operaciones en tiendas físicas, páginas web, por teléfono, correo, encargo personalizado u otros medios. Para acceder a la medida, el pago debe concretarse entre el 7 y el 9 de agosto , aunque el despacho y la entrega sean posteriores.

, aunque el despacho y la entrega sean posteriores. Los cargos de entrega, envío, manipulación y transporte forman parte del precio del artículo. Por ese motivo, también cuentan para determinar si el producto permanece por debajo del límite de US$100.

forman parte del precio del artículo. Por ese motivo, también cuentan para determinar si el producto permanece por debajo del límite de US$100. Las personas que paguen por error el impuesto sobre una compra elegible realizada durante el fin de semana podrán solicitar el reintegro al vendedor. El comercio podrá devolver el importe o entregar el Formulario 00-985, que permite presentar el reclamo directamente ante la Contraloría.