Alivio fiscal en Florida para el verano: qué productos y actividades quedan sin impuesto estatal

En Florida, varios productos y actividades del verano, junto con insumos necesarios para afrontar la temporada de huracanes, continuarán libres del impuesto estatal a las ventas. El presupuesto 2026-2027, aprobado el 29 de junio, mantiene esos beneficios permanentes y suma o extiende otras medidas tributarias.

Qué productos seguirán libres del impuesto a las ventas en Florida

Las exenciones que Florida mantiene vigentes en el presupuesto 2026-2027 alcanzan artículos de cuidado personal, bienes para familias y actividades recreativas.

Las entradas a los parques estatales y los artículos de preparación ante desastres también permanecerán libres del tributo durante todo el año Fotomontaje realizado con IA

Entre ellos se encuentran:

Protector solar

Repelente de insectos

Productos para bebés y niños pequeños

Pañales

Entradas a los parques estatales de Florida

Artículos de preparación ante desastres

Los productos infantiles y los pañales están exentos desde 2023. En 2025 se sumaron los protectores solares, los repelentes, los accesos a parques estatales y los insumos para emergencias.

Estas compras y actividades permanecen libres del impuesto durante todo el año, sin depender de períodos fiscales específicos. A su vez, el período sin impuesto para compras escolares quedó establecido de forma permanente, por lo que se repetirá cada año.

La medida alcanza determinados útiles, prendas y otros artículos incluidos por las autoridades tributarias para el inicio del ciclo lectivo.

El feriado fiscal de la Segunda Enmienda continuará en Florida

Por segundo año consecutivo, Florida aplicará el denominado feriado fiscal de la Segunda Enmienda. En 2026, regirá desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre, cuatro meses en los que las ventas minoristas estarán exentas de:

Armas de fuego, municiones y accesorios relacionados

Ballestas y sus complementos

Suministros de campamento

Artículos de pesca

El programa comenzó en 2025 y en esta edición incorporará más accesorios para armas de fuego. También duplicará el precio máximo permitido para determinados cebos y aparejos de pesca.

Según la estimación oficial, cazadores, pescadores y campistas ahorrarán alrededor de US$40 millones en impuestos durante el próximo año.

Cómo funcionará el reintegro por ventanas y puertas en Florida

Un nuevo plan de Florida contempla una devolución de hasta US$500 por cada propiedad residencial elegible. Cubrirá el impuesto pagado por ventanas y puertas resistentes a impactos adquiridas entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2029.

El feriado fiscal de la Segunda Enmienda se extenderá del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2026 e incluirá armas, municiones, artículos de pesca y suministros de campamento Fotomontaje realizado con IA

A diferencia de una exención aplicada al momento de la compra, el propietario deberá abonar el tributo y luego solicitar el reintegro. La iniciativa retoma un beneficio anterior destinado al fortalecimiento de viviendas frente a huracanes y otros fenómenos meteorológicos severos y, según las autoridades, busca contribuir a una eventual reducción de las primas de los seguros.

La intención de DeSantis de recortar impuestos en Florida

Desde el inicio del gobierno de Ron DeSantis, las reducciones tributarias representaron un ahorro cercano a US$9700 millones para residentes y empresas del estado, según indicaron las autoridades estatales.

En ese sentido, una de las principales medidas fue la eliminación del impuesto al alquiler comercial. Según la administración estatal, esa derogación permite a las pequeñas empresas ahorrar alrededor de US$2700 millones por año.

Además, el gobernador impulsó un proyecto para recortar el impuesto a la propiedad. En ese caso, la iniciativa de DeSantis requiere la aprobación de los votantes de Florida en las elecciones del 3 de noviembre.