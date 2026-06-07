Texas elimina el examen de CDL en español: qué pasa con los conductores latinos que no hablan inglés en 2026

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), bajo las órdenes del gobernador Greg Abbott, avanzó con una nueva regla oficial que impacta a los trabajadores latinos. La medida elimina la posibilidad de realizar el examen de conocimientos en español para solicitar la licencia de conducir comercial (CDL) y el permiso de aprendizaje (CLP).

La regla oficial en Texas para pedir la licencia comercial CDL

Desde el 1° de junio de 2026, el DPS comenzó a implementar la norma que endurece los requisitos para obtener la CDL y el CLP en Texas. De este modo, todas las evaluaciones de conocimientos se administrarán únicamente en inglés.

Desde junio de 2026, todas las evaluaciones de conocimientos se administrarán únicamente en inglés en Texas Freepik

El cambio busca cumplir con los requisitos de competencia lingüística de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés). El objetivo, según el comunicado, es asegurar que los nuevos conductores comerciales tengan las habilidades de comunicación necesarias para operar de manera segura en las carreteras.

Además, la nueva disposición prohibió estrictamente el uso de intérpretes para realizar estos exámenes de conocimiento. Así, será similar a la modalidad para las pruebas de habilidades prácticas, que siempre se han realizado en inglés.

Cómo se evaluará el inglés en carreteras y estaciones de pesaje

El personal del DPS y los inspectores certificados evaluarán también las habilidades y suficiencia del inglés durante las paradas de tráfico de rutina y en las estaciones de pesaje. De acuerdo con el comunicado, cualquier conductor comercial que no demuestre el nivel requerido será puesto fuera de servicio.

Los oficiales del DPS de Texas podrán tomar exámenes para comprobar la competencia del inglés de los conductores latinos Pexels

La implementación de este cambio se alinea con las políticas de Abbott. En septiembre de 2025, el gobernador ordenó al DPS cumplir estrictamente los requisitos de idioma establecidos en las regulaciones de la FMCSA.

“Todo conductor con licencia comercial en las carreteras de Texas debe poder comunicarse con claridad en inglés para garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito, seguir las normas de seguridad y prevenir accidentes”, expresó Abbott.

En esa línea, el gobernador republicano sostuvo que la política tendrá un impacto crucial en la seguridad vial. “Este enfoque mantendrá a los texanos seguros y, al mismo tiempo, impulsará nuestra economía”, aseguró.

La aplicación de la normativa también responde a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Según el texto, desde que entró en vigor el 25 de junio del año pasado, el estado tomó acciones coercitivas contra aproximadamente 445 conductores de vehículos comerciales.

Cómo impacta la nueva norma impulsada por Abbott en los trabajadores latinos de Texas

La nueva disposición del DPS impacta de forma significativa en Texas. De acuerdo con el Pew Research Center, en la jurisdicción viven alrededor de 12,6 millones de personas de origen hispano o latino, lo que representa aproximadamente el 40% de la población.

La estadística incluye tanto migrantes como personas con ascendencia latina y nacidas en EE.UU. Asimismo, según datos del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS, por sus siglas en inglés), a nivel nacional entre el 18% y el 23% de los camioneros se identificaban como hispanos/latinos. Ahora, muchos de estos peticionarios tendrán un nuevo obstáculo para obtener sus permisos de conducir.