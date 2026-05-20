Avanza Abbott en Texas: la propuesta para una reforma judicial que se podría tratar en 2027

El gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó la seguridad pública y la reforma judicial en el centro de su agenda política con una serie de propuestas que buscará impulsar durante la sesión legislativa de 2027.

El nuevo plan de Abbott para reformar el sistema judicial

De acuerdo con The Texas Tribune, Abbott presentó sus prioridades de seguridad pública durante un evento realizado en la sede de la Austin Police Association, acompañado por legisladores republicanos y representantes policiales.

Acompañado por legisladores republicanos, Abbott defendió sus propuestas en las oficinas de la Austin Police Association para consolidar el respaldo de las fuerzas de seguridad estatales Greg Abbott

Allí defendió la necesidad de introducir “más protecciones y más barreras de control” para evitar, según su postura, que algunos fiscales progresistas permitan que delincuentes reincidentes queden en libertad.

Entre las propuestas más relevantes aparece la intención de negar la libertad bajo fianza a inmigrantes indocumentados acusados de determinados delitos graves.

La iniciativa alcanzaría casos vinculados con homicidios, secuestros, agresiones sexuales e indecencia con menores. Abbott sostuvo que quienes se encuentran en el país norteamericano de manera irregular presentan un mayor riesgo de fuga mientras esperan el juicio.

El paquete presentado por Abbott incluye:

Nuevas restricciones para la libertad bajo fianza

La creación de un fiscal estatal con alcance en todo el territorio texano

Mecanismos para facilitar la destitución de fiscales de distrito.

El gobernador aseguró que, si estas medidas avanzan, el estado podrá reforzar la protección de las comunidades locales. “Cuando estas estrategias sean aprobadas, lograremos nuestro objetivo de asegurarnos de que, como estado, estamos protegiendo a nuestras comunidades”, afirmó durante el anuncio.

La reforma de Abbott necesitaría cambios constitucionales

Algunas de las iniciativas impulsadas por el mandatario no podrían entrar en vigor únicamente mediante leyes ordinarias.

Según The Texas Tribune, las restricciones vinculadas con la libertad bajo fianza y las modificaciones relacionadas con la destitución de fiscales requerirían enmiendas a la Constitución estatal.

La propuesta del aliado latino de Greg Abbott en Texas para defender a los agentes del ICE

Eso implica que las propuestas necesitarían una mayoría calificada en la Legislatura de Texas, algo que no resultaría sencillo en un escenario político dividido.

El antecedente más cercano ocurrió el año pasado, cuando una iniciativa similar para negar la fianza a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no logró alcanzar los 100 votos necesarios en la Cámara de Representantes estatal.

Pese a ese resultado legislativo, Abbott dejó en claro que volverá a insistir con el proyecto. Incluso advirtió que aquellos legisladores que rechacen la medida deberán “responder ante los votantes” por oponerse, según él, a una iniciativa destinada a proteger la seguridad pública.

El foco de las propuestas de Abbott está puesto sobre José Garza

Gran parte del anuncio estuvo atravesado por las críticas contra el fiscal del condado de Travis, José Garza, una figura frecuentemente cuestionada por sectores conservadores y sindicatos policiales.

Durante la conferencia, Abbott y otros dirigentes republicanos apuntaron contra la gestión del funcionario, al que acusan de ser demasiado flexible frente al crimen.

El plan del gobernador busca prohibir la libertad condicional a extranjeros sin estatus legal que enfrenten cargos por delitos graves como homicidio, secuestro o agresión sexual @GovernorAbbott

Según Fox 7 Austin, tanto dirigentes policiales como legisladores sostuvieron que algunos fiscales priorizan la ideología política por encima de la aplicación de justicia.

El presidente de la Austin Police Association, Michael Bullock, aseguró que en ciertos casos “la justicia queda relegada frente a la política, la ideología y la conveniencia”.

Otra de las críticas dirigidas a Garza está relacionada con demoras en la presentación de acusaciones formales en causas penales.

Abbott cuestionó especialmente que algunos sospechosos de delitos graves no hayan sido imputados dentro del plazo legal de 90 días, situación que provocó que algunas personas fueran liberadas o permanecieran detenidas más tiempo del permitido.