Texas en alerta: instan a quienes tengan mascotas a iniciar el tratamiento de emergencia contra la mosca barrenadora

Texas mantiene medidas especiales de vigilancia tras la detección de varios casos relacionados con la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, un insecto cuyas larvas pueden desarrollarse dentro de tejidos vivos de animales de sangre caliente. Debido a esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de medicamentos para tratar de manera rápida a perros y gatos afectados.

Mosca barrenadora en Texas: qué es y por qué amenaza a mascotas y ganado

La especie conocida científicamente como Cochliomyia hominivorax deposita huevos en heridas abiertas o en determinadas cavidades corporales. Una vez que nacen, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo del huésped.

La Cochliomyia hominivorax es una especie de mosca parasitaria que representa una grave amenaza para los animales de sangre caliente Foto de Philip Veater en Unsplash

A diferencia de otros insectos similares que se desarrollan sobre materia en descomposición, este parásito invade zonas sanas del organismo, lo que puede provocar lesiones de rápida evolución si no se aplica tratamiento.

Los especialistas señalaron que una pequeña herida, una picadura o una raspadura pueden convertirse en un punto de ingreso para la infestación, por lo que recomiendan extremar los cuidados en perros, gatos y animales de producción.

“Durante más de un año, me he unido a los ganaderos para dar la voz de alarma, mientras que los reguladores federales han actuado con extrema lentitud. Hoy, la amenaza ya no está a cientos de kilómetros de distancia", dijo el representante estatal Don McLaughlin en un comunicado. “Texas no puede permitirse esperar a que la mosca barrenadora comience a golpear a nuestro ganado y la fauna silvestre”, agregó.

La preocupación de las autoridades se centra en la expansión de esta plaga hacia el norte del continente, luego de reportes registrados en distintos puntos del continente americano. Los casos confirmados recientemente en territorio texano involucran principalmente a animales de granja, aunque también existen antecedentes recientes en mascotas.

“Se confirmó un nuevo caso en un ternero del condado de La Salle, Texas, elevando a seis el total de casos en EE.UU. El USDA colabora estrechamente con la Comisión de Salud Animal de Texas para responder e investigar lo sucedido", informó el Departamento de Agricultura (USDA) en un comunicado publicado el 9 de junio. “La detección, el tratamiento y la notificación son vitales para proteger al ganado, la fauna silvestre y las mascotas", aconsejó.

A diferencia de otras moscas que consumen tejido muerto, las larvas de esta especie, conocidas como gusanos barrenadores, excavan profundamente en la carne de los animales vivos Foto de Tobias Roth en Unsplash

Nitenpyram para perros y gatos: qué autorizó la FDA contra la mosca barrenadora

Como parte de la respuesta sanitaria, la FDA autorizó el uso de emergencia de comprimidos genéricos de nitenpyram para combatir infestaciones activas causadas por este parásito. El tratamiento está destinado a perros y gatos de al menos dos libras de peso y cuatro semanas de edad.

Según las indicaciones oficiales, el producto elimina gran parte de las larvas pocas horas después de ser administrado. El esquema contempla una segunda dosis seis horas más tarde. Sin embargo, las autoridades aclararon que el medicamento actúa sobre infestaciones existentes y no ofrece protección permanente frente a nuevos contagios.

“El gobierno de EE.UU. mantiene una estrategia enérgica para detener la propagación y erradicar esta plaga”, aseguró el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. “Cuando firmé la declaración de emergencia inicial en agosto de 2025, establecimos una defensa proactiva. La autorización de hoy es la herramienta táctica más reciente en esa estrategia de contención en curso”, señaló.

Síntomas de mosca barrenadora en mascotas: señales de alerta en heridas, orejas y nariz

Los organismos sanitarios recomiendan prestar atención a la aparición de gusanos visibles en heridas o alrededor de zonas como orejas, nariz, boca y ojos. También se consideran señales de alerta las lesiones que no cicatrizan, aumentan de tamaño, presentan sangrado persistente o desprenden olor. En estos casos se aconseja solicitar asistencia profesional sin demora.

Los animales con acceso frecuente al exterior, aquellos que viven en situación de abandono o las mascotas recientemente trasladadas desde otras regiones pueden presentar una mayor exposición al riesgo.

Qué hacer si una mascota tiene larvas de mosca barrenadora y cuándo llamar al veterinario

En su comunicado, la FDA recomendó evitar cualquier intento de extracción casera de las larvas. La manipulación inadecuada puede favorecer infecciones secundarias o provocar daños adicionales en los tejidos afectados.

Si alguna larva se desprende de la herida, se aconseja conservarla en un recipiente cerrado con alcohol para facilitar su análisis posterior por parte de un profesional veterinario. Además del tratamiento específico, el profesional podrá evaluar el estado de la lesión, retirar restos parasitarios y establecer medidas complementarias para favorecer la recuperación del animal.