Texas reducirá requisitos de licencias en oficios para que más trabajadores accedan por alta demanda

Con el fin de satisfacer la demanda de profesionales especializados en el estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una serie de medidas para facilitar la capacitación y desarrollo de los empleados. Uno de los cambios destacados es que se podrá obtener una licencia de oficio en menor tiempo.

Licencias de oficio más rápidas, la medida para aumentar el número de profesionales calificados en Texas

A través de un comunicado, se dio a conocer una serie de medidas para que más personas obtengan capacitación profesional para empleos de alta demanda y puedan acceder a sus licencias con mayor rapidez.

En ese sentido, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas aplicará los siguientes cambios:

Se revisarán los requisitos de edad para ampliar las oportunidades para que los jóvenes accedan a programas de aprendizaje y formación profesional en oficios que requieren licencia.

Se eximirá el pago de las tasas de renovación y se reducirán los requisitos de formación continua para más de 20.000 instructores de formación profesional.

Se permitirá que las experiencias de capacitación rigurosa cuenten para cumplir los requisitos de experiencia laboral, lo que permitirá obtener una licencia más rápidamente sin reducir los estándares de calidad.

sin reducir los estándares de calidad. Se ampliarán las opciones de exámenes de certificación, tanto presenciales como a distancia, para que los profesionales puedan pasar más rápidamente de la formación al ejercicio profesional y obtener la licencia correspondiente.

En Texas es necesario obtener una licencia para trabajar en distintas profesiones, por ejemplo: cosmetología, enfermería, contabilidad, seguridad privada, agente de seguros, plomería e ingeniería.

Más medidas que Abbott impulsa para preparar a los texanos para empleos con alta demanda

Además de facilitar la obtención de una licencia profesional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció otras medidas destinadas a fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral en el estado y que más personas puedan acceder a empleos bien remunerados y con alta demanda.

Al respecto, declaró: “La demanda de mano de obra altamente calificada nunca ha sido mayor. Encargué al Consejo de Empleo de Texas la elaboración de recomendaciones que pudieran implementarse de inmediato, ya sea mediante acciones ejecutivas o de las agencias, para garantizar que contemos con la fuerza laboral mejor capacitada de Estados Unidos”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una serie de medidas para facilitar la profesionalización en Texas Oficina del Gobernador de

Los cambios que implementará la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas

Se ampliarán las oportunidades de aprendizaje mediante la identificación de nuevas ocupaciones en todos los sectores industriales del estado.

mediante la identificación de nuevas ocupaciones en todos los sectores industriales del estado. Se creará una plataforma en línea para que los texanos puedan acceder fácilmente a todos los recursos estatales de planificación profesional.

Se desarrollarán trayectorias profesionales unificadas para los texanos que enfrentan barreras para acceder a un empleo, como los veteranos, los jóvenes en hogares de acogida y las personas con discapacidad.

para los texanos que enfrentan barreras para acceder a un empleo, como los veteranos, los jóvenes en hogares de acogida y las personas con discapacidad. Se implementarán registros digitales de aprendizaje y trabajo para agilizar las conexiones entre empleadores y solicitantes de empleo.

Se facilitará la formación profesional en Texas para cubrir empleos de alta demanda Freepik

Habrá más posibilidades de formación profesional en Texas

Según el anuncio de la Oficina del Gobernador, la Agencia de Educación de Texas implementará las siguientes medidas:

Reclutar a más profesionales calificados para impartir cursos de formación profesional y técnica en las escuelas secundarias.

y técnica en las escuelas secundarias. Actualizar la lista de certificaciones industriales aprobadas para que se ajuste a las necesidades actuales de la fuerza laboral y los empleos con alta demanda .

aprobadas para que se ajuste a las necesidades actuales de la fuerza laboral y los . Realizar jornadas “Prueba un oficio” en los distritos escolares rurales y pequeños mediante la implementación de laboratorios móviles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

en los distritos escolares rurales y pequeños mediante la implementación de laboratorios móviles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ampliar la red regional de programas de formación profesional de Texas para aumentar el acceso a créditos universitarios para estudiantes de secundaria.

Texas buscará orientar a los jóvenes hacia profesiones de alta demanda

Como parte de las medidas tomadas para contar con un mayor número de profesionales en Texas, la Junta Coordinadora de Educación Superior también anunció una serie de medidas, entre ellas, promover las carreras con escasez de mano de obra.

Asimismo, se brindará orientación profesional en primarias y secundarias para que los menores puedan identificar carreras y capacitaciones que les brindarán mejores oportunidades de empleo en el futuro.