Trayectoria oficial: la tormenta tropical que amenaza con tocar tierra en Texas esta temporada de huracanes 2026

La tormenta tropical Bertha avanza sobre la costa norte del golfo y, aunque su impacto inmediato se concentra en Louisiana y otros estados del sureste de Estados Unidos, los modelos de pronóstico mantienen la atención puesta en Texas, donde el sistema podría regresar sobre las aguas del golfo tras debilitarse y provocar nuevas áreas de lluvia.

Trayectoria de la tormenta tropical Bertha: cuándo podría tocar tierra en Texas

De acuerdo con FOX Weather, la tormenta tropical Bertha se desplazaba lentamente hacia el oeste sobre la costa norte del golfo mientras se preparaba para tocar tierra en el sureste de Louisiana durante la tarde del miércoles.

Satélite De La NOAA Hoy

El ciclón se convirtió en la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico tras formarse el lunes en el noreste del golfo.

Según la información difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), durante la mañana del miércoles el centro de Bertha se ubicaba a unas 45 millas al este-sureste de la desembocadura del río Mississippi, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (80 km/h) y un desplazamiento extremadamente lento de cinco millas por hora (ocho km/h) hacia el oeste.

Las advertencias por tormenta tropical permanecen vigentes desde la línea divisoria de los condados Okaloosa-Walton, en Florida, hasta Morgan City, en Louisiana. Ese corredor incluye además a Nueva Orleans y al lago Pontchartrain, donde las condiciones propias de una tormenta tropical podrían registrarse dentro de las siguientes 36 horas.

Al mismo tiempo, las vigilancias por tormenta tropical fueron ampliadas hacia el oeste y ahora abarcan el tramo comprendido entre Morgan City y Sargent, Texas, una señal de que las autoridades continúan monitoreando cualquier cambio en la evolución del sistema conforme avance sobre la región.

Tormenta Bertha en Texas: pronóstico de lluvias, inundaciones y llegada a la costa

La proyección oficial indica que Bertha continuará su desplazamiento lento a lo largo de la costa norte del golfo antes de ingresar al sureste de Louisiana. Sin embargo, el pronóstico no termina allí.

Ante la evolución del sistema, las autoridades extendieron las alertas meteorológicas hacia el oeste, inclusive en el tramo costero entre Morgan City y Sargent, en territorio texano NWS

De acuerdo con FOX Weather, una vez que el sistema toque tierra, perderá todavía más intensidad. Aun así, los modelos meteorológicos utilizados por el centro de pronósticos muestran la posibilidad de que la circulación vuelva a desplazarse sobre el golfo conforme se aproxime a Texas, donde podría generar sectores con precipitaciones.

Aunque el sistema permanecería muy por debajo de la intensidad de un huracán, los especialistas explican que su estructura es asimétrica, una característica que condiciona la distribución de las lluvias. Esto significa que la mayor parte de las precipitaciones caerá sobre el sector sur del ciclón, principalmente sobre el mar y cerca de la línea costera, en lugar de concentrarse alrededor de su centro.

Esa configuración reduce el potencial de fortalecimiento, pero no elimina el riesgo de lluvias localmente intensas en aquellas zonas por donde avance el sistema ni la posibilidad de nuevos episodios de tiempo inestable cuando se acerque nuevamente a Texas.

Riesgo de inundaciones en Virginia y las Carolinas por lluvias persistentes

Los efectos de Bertha no se limitarán únicamente a la costa del golfo. Parte de la humedad asociada al sistema será transportada hacia el Atlántico medio y las Carolinas, donde un frente frío estacionario favorecerá varios días consecutivos de lluvias.

De acuerdo con FOX Weather, el principal problema en esa región será el riesgo de inundaciones repentinas debido a la repetición de tormentas entre el miércoles y, al menos, el viernes.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió además un nivel dos de cinco por riesgo de tormentas severas para sectores del norte de Carolina del Norte, el este de Virginia y partes de la península de Delmarva, donde la amenaza principal corresponde a ráfagas de viento intensas.

El Centro de Predicción de Tormentas estableció un nivel dos de cinco por ráfagas intensas en partes del norte de Carolina del Norte, el este de Virginia y la península de Delmarva SPC

La amenaza más amplia de nivel uno también alcanza a:

Nueva Jersey .

. Washington D.C.

Centro de Virginia .

. Oeste y sur de Carolina del Norte .

. Sectores del noroeste de Carolina del Sur.

No obstante, los especialistas remarcan que la principal preocupación continúa siendo la lluvia persistente y las inundaciones, ya que el frente permanecerá prácticamente inmóvil mientras incorpora humedad procedente de la tormenta tropical Bertha.

Las proyecciones indican que el este de Carolina del Norte podría recibir más de ocho pulgadas (20 centímetros) de lluvia entre el miércoles y el sábado. En gran parte de la región se esperan acumulados generalizados de entre dos y tres pulgadas (cinco y ocho centímetros).