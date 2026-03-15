Es oficial: cuáles son los nombres de las tormentas que se esperan en la Temporada de Huracanes 2026

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) mantiene las listas oficiales con las que se nombran los ciclones tropicales del Atlántico y el Pacífico. Este año, el organismo confirmó el retiro de Mellisa tras el huracán que causó más de 90 muertes en el Caribe en 2025.

El mecanismo rotativo de nombres de ciclones tropicales

El sistema de denominación se basa en listas rotativas mantenidas por la WMO. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), existen seis listas para el Atlántico y seis para el Pacífico oriental, la región del océano que se extiende frente a la costa occidental de América. Ambas se reutilizan cada seis años.

El sistema de denominación de tormentas funciona mediante listas rotativas administradas por la OMM. Freepick

La WMO explica que el objetivo de nombrar ciclones tropicales es facilitar la comunicación de avisos y advertencias. Los nombres cortos y distintivos reducen errores frente a métodos más complejos de identificación y ayudan a evitar confusiones cuando hay más de un sistema activo al mismo tiempo.

El organismo también destaca que ese sistema hace más sencillo el seguimiento de cada tormenta por parte de meteorólogos, medios, agencias de emergencia y población. Además, contribuye a la preparación comunitaria y al registro histórico de los fenómenos.

¿Por qué Melissa salió de la lista?

La modificación más reciente fue anunciada por la WMO el 4 de marzo de 2026, en Ciudad de México. Ese día, el Comité de Huracanes informó que Melissa quedaba retirada de la lista rotativa por la muerte y la destrucción que causó en el Caribe en octubre de 2025. Este ciclón causó más de 90 muertes en Jamaica, Haití y otras naciones insulares.

En ese mismo comunicado, la organización confirmó que Molly fue elegido para reemplazar a Melissa. Sin embargo, ese nombre no aparecerá en la lista de 2026, sino que se incorporará en la rotación correspondiente a 2031.

¿Cuáles son los nombres previstos para la temporada del Atlántico en 2026?

La nómina oficial fija el orden en que se identificarán las tormentas que se formen durante la temporada de ciclones. Cada tormenta recibe el siguiente nombre disponible según el orden. Para 2026, las 21 designaciones previstas son:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Existen seis listas para el Atlántico y seis para el Pacífico oriental que se reutilizan cada seis años Freepick

Los nombres previstos para el Pacífico oriental en 2026

La cuenca del Pacífico oriental utiliza un sistema similar. En este caso, la lista incluye 24 nombres, que también se asignan en orden alfabético conforme se desarrollan los ciclones tropicales. Los nombres de este año son:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

¿Qué ocurre si se superan las denominaciones disponibles?

En temporadas especialmente activas puede ocurrir que se formen más tormentas que denominaciones disponibles en la lista principal. El NHC señala que, si en el Atlántico se superan las 21 tormentas con denominación, se utiliza una lista alternativa.

La lista suplementaria del Atlántico comienza con las siguientes designaciones:

Adria

Braylen

Caridad

Deshawn

Emery

Foster

Gemma

Heath

Isla

Jacobus

Kenzie

Lucio

Makayla

Nolan

Orlanda

Pax

Ronin

Sophie

Tayshaun

Viviana

Will

La nómina suplementaria del Pacífico oriental comienza con: