Visas H-1B en Texas: la restricción de Abbott que amenaza investigaciones médicas en Texas

Las restricciones impuestas por el gobernador Greg Abbott a las visas de trabajo H-1B pueden dificultar la contratación de científicos extranjeros en Texas. Esta medida genera preocupación en la comunidad médica debido a sus consecuencias para la innovación científica en investigaciones, por ejemplo, contra el cáncer.

En qué consiste la restricción sobre las visas H-1B impuesta por Abbott

El gobernador prohibió a las universidades públicas, centros de salud y agencias estatales presentar nuevas solicitudes de visados H-1B sin la autorización previa de la comisión laboral local. Las instituciones deben justificar formalmente la necesidad del puesto y demostrar con registros que ningún ciudadano local puede cubrir la vacante disponible.

El gobernador Greg Abbott restringió la contratación de ciudadanos extranjeros con el programa de visas H-1B Facebook Greg Abbott/Imagen creada con IA

Según WFAA, la normativa establece que las solicitudes sujetas a supervisión estatal deben detallar las funciones, los salarios ofrecidos y el país de origen de cada postulante. Esta directiva gubernamental se mantendrá vigente hasta el 31 de mayo de 2027.

Las instituciones afectadas deben explicar de manera detallada por qué el puesto es esencial para sus operaciones. Asimismo, deben documentar los intentos fallidos de reclutamiento dirigidos a trabajadores locales antes de recibir cualquier aval administrativo.

Cómo impacta la restricción de visas H-1B en Texas en las investigaciones contra el cáncer

Los centros médicos avanzados emplean a cientos de científicos extranjeros altamente calificados que estudian tratamientos para tumores complejos. En ese marco, de acuerdo con WFAA, los especialistas advierten que estas barreras migratorias transmiten un mensaje desalentador para el reclutamiento internacional de jóvenes talentos.

Según dicen, la falta de personal especializado puede retrasar proyectos científicos y limitar el desarrollo de nuevas terapias oncológicas. Las instituciones sanitarias públicas enfrentan ahora mayores dificultades para competir con centros de investigación ubicados en otros estados.

Expertos aseguran que las restricciones en las visas H-1B desalientan la llegada de científicos especializados de otras nacionalidades Fotomontaje realizado con IA

“Si no disponemos de ese grupo de talentos, es muy probable que la calidad, el alcance y el impacto de la investigación que se pueda realizar disminuyan”, dijo Lore Gruenbaum, directora científica y vicepresidenta sénior de investigación de Blood Cancer United.

Además, los expertos señalan que los retrasos en la contratación impiden que los laboratorios adopten tecnología médica especializada de punta. Esta situación paraliza programas financiados con subvenciones y frena el avance científico en áreas de la medicina moderna.

Por su parte, argumentan que la ciencia biomédica depende del trabajo colaborativo entre equipos multidisciplinarios formados por profesionales de diversas nacionalidades. En ese sentido, limitar el acceso a este grupo selecto de expertos puede debilitar la calidad de los ensayos clínicos y la atención especializada brindada a los pacientes.

La inversión de Texas en investigaciones científicas durante los últimos años

El estado destinó miles de millones de dólares durante las últimas dos décadas para consolidar su liderazgo científico a nivel internacional. Según consignó WFAA, la creación de un instituto especializado en 2007 permitió inyectar recursos masivos orientados específicamente a atraer a las mentes investigadoras de todo el planeta.

Abbott restringió la contratación de ciudadanos extranjeros mediante el programa de visas H-1B

Los principales centros de salud oncológicos recibieron fondos a través de subvenciones estatales directas para potenciar sus laboratorios y equipos tecnológicos. Estas inversiones permitieron posicionar a Texas como un referente en la medicina oncológica avanzada y el desarrollo farmacológico.

Entre los beneficiarios principales destaca una reconocida institución médica de Houston que recibió cientos de millones en subvenciones para proyectos de investigación avanzada. Los recursos acumulados durante años financiaron cientos de solicitudes de visas H-1B para retener a profesionales indispensables en la lucha contra enfermedades graves.