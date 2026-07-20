Oficial y confirmado: el Uscis alcanzó el cupo de visas H-1B para 2027 y miles de solicitantes tendrán que esperar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que alcanzó el límite anual de visas H-1B correspondiente al año fiscal 2027. Con esta decisión, quedó cerrado el proceso sujeto al cupo establecido por el Congreso para este periodo.

Qué significa el cierre del cupo de visas H-1B para 2027

El Uscis informó en un comunicado que la H-1B alcanzó su cupo anual para el año fiscal 2027 tras recibir las 65.000 solicitudes del límite general y las 20.000 reservadas para personas que obtuvieron un título de maestría o superior en instituciones de EE.UU. Tras completar el número, el sistema de registros quedará cerrado hasta la próxima convocatoria.

Debido a que se alcanzó el límite mediante un nuevo sistema de selección ponderado por salario, no se realizará un segundo sorteo este año Imagen ilustrativa generada con IA (Magnific)

Los empleadores cuyas peticiones fueron seleccionadas y posteriormente aprobadas podrán incorporar a esos trabajadores bajo estatus H-1B desde el 1° de octubre, fecha de inicio del nuevo año fiscal.

En cambio, los registros que no resultaron elegidos serán identificados en myUscis con el estado de “no seleccionado”, lo que indica que no podrán continuar con el trámite correspondiente a este ciclo.

Además, esos registros no tendrán validez para futuras convocatorias. Las empresas interesadas deberán presentar una nueva inscripción cuando se abra el período correspondiente al año fiscal 2028.

Cuándo volverá a abrirse el registro para nuevas visas H-1B

La siguiente inscripción bajo el límite anual está previsto para la primavera boreal de 2027 y corresponderá al año fiscal 2028. Las solicitudes de este año se realizaron desde el 4 hasta el 19 de marzo.

Las empresas que deseen participar deberán completar nuevamente el registro electrónico. Los trabajadores cuyos casos resulten elegidos y reciban la aprobación de Uscis podrán comenzar sus actividades bajo la visa H-1B a partir del 1° de octubre de 2027.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cómo funcionó el nuevo sistema de selección para el año fiscal 2027

El proceso para 2027 dejó atrás el modelo tradicional de selección aleatoria y aplicó un esquema que toma en cuenta la remuneración ofrecida para el puesto. Según los datos difundidos por Uscis, el 71,5% de los beneficiarios contaba con estudios de posgrado realizados en EE.UU., mientras que los registros correspondientes al nivel salarial inicial representaron el 17,7% dentro del total seleccionado.

La agencia sostuvo que este mecanismo busca asignar las visas disponibles al considerar las características de las ofertas laborales presentadas por los empleadores.

“Estos trabajadores calificados están teniendo un impacto real en nuestra economía y estamos cerrando la puerta al conducto de mano de obra extranjera de bajos salarios y baja cualificación aprobado bajo las políticas de la administración Biden”, indicó el organismo migratorio.

Uscis indicó que el 71,5% de los seleccionados poseían títulos de posgrado de EE.UU. y que solo el 17,7% de los registros elegidos correspondían al nivel salarial más bajo X @USCIS

Qué alternativas de visa existen para quienes no fueron seleccionados

Para aquellos solicitantes que no resultaron seleccionados en la lotería de visas H-1B para el año fiscal 2027, existen otras categorías de visas temporales, según la nacionalidad o las habilidades del trabajador:

O-1 : para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo.

: para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo. L-1 : para transferencias de empleados dentro de una misma empresa multinacional (de una oficina extranjera a una en EE.UU.).

: para transferencias de empleados dentro de una misma empresa multinacional (de una oficina extranjera a una en EE.UU.). Estatus TN : disponible específicamente para profesionales calificados de México y Canadá bajo el marco del tratado comercial regional.

: disponible específicamente para profesionales calificados de México y Canadá bajo el marco del tratado comercial regional. E-3 : exclusivas para ciudadanos de Australia.

: exclusivas para ciudadanos de Australia. H-1B1 : un cupo especial reservado para ciudadanos de Chile y Singapur.

: un cupo especial reservado para ciudadanos de Chile y Singapur. Visas de tratado E-1 y E-2 : para comerciantes o inversionistas de países con los que EE.UU. mantiene tratados comerciales.

: para comerciantes o inversionistas de países con los que EE.UU. mantiene tratados comerciales. J-1: para programas de formación o pasantías en circunstancias apropiadas.

Los graduados con visa F-1 en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas pueden ser elegibles para una extensión de su permiso de práctica opcional, según el sitio web del Uscis. Por otro lado, si un inmigrante ya califica para solicitar la residencia por otra vía, podría obtener una autorización de empleo a través de ese proceso.