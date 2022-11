Se inyectó “algo” en los labios y el resultado fue terrorífico

escuchar

Adriana Thomas comenzó a inyectarse relleno en los labios a los 19 años y nunca tuvo ninguna complicación hasta ahora, a sus 26, cuando su cara se deformó casi por completo.

Desde el principio, había acudido a una clínica estándar, pero consideró que era momento de cambiar a una premium, y cuando llegó le dijeron que era mejor retirar el relleno antiguo y aplicar uno nuevo. Lo que no imaginó es que ese “algo” (disolvente) que le aplicaron le arruinaría el rostro.

En los últimos 7 años, esta fanática de los procedimientos estéticos se rellenó los labios una o dos veces cada año y nunca tuvo antes había tenido reacción adversa. Pero en esta ocasión las encargadas de la clínica estuvieron a punto de llamar a una ambulancia, ya que en cuestión de minutos se hinchó al grado de que pensaban que explotaría, de acuerdo la información compilada por Daily Star.

“Había estado en otra clínica antes en donde habían hecho que mis labios se pusieran bastante pastosos. Ahora ella (la enfermera cosmética) sugirió que disolviéramos el relleno y comenzáramos de nuevo, así que dije ‘sí, está bien, hagámoslo’”, relató Adriana para el medio citado.

Los labios de Adriana sufrieron una reacción alérgica al disolvente Daily star

La profesional le hizo una prueba de parche en el brazo, al colocarle un poco de la sustancia para comprobar que no fuese alérgica, un test que pasó bien y sin problemas, por lo que procedió a aplicarle el disolvente.

En cuanto la inyectó, solo bastaron minutos para que todo se saliera de control. “Parecía un personaje de dibujos animados. Fue una de las cosas más aterradoras que he visto en toda mi vida. No sabía que era humanamente posible que mis labios se hincharan a ese tamaño”, rememoró Adriana.

La preocupación por su reacción al procedimiento estético

Al comienzo, la mujer se permitió bromear y reír de cómo lucía su cara. “Le escribí a mis amigos contándoles que tenía dos labios de salchicha, como dos salchichas grandes, eso es lo que parecía. Uno de ellos al ver la foto me respondió: “En realidad te pareces a Fungus de Monsters Inc.”, recordó.

Pero después, las enfermeras estéticas pensaron en administrarle epinefrina, que se utiliza en casos de emergencia, para darle fin a una reacción alérgica. Finalmente, y por fortuna, no fue necesario y solo le dieron una pastilla antihistamínica. La mantuvieron en observación hasta que, después de una hora y media, la dejaron ir a casa.

Así quedaron los labios de la joven Daily star

Después de 24 horas la hinchazón disminuyó por completo y solo le quedaron algunos moretones en los labios por varios días más.

Adriana ahora utiliza su experiencia para exhortar a otras personas a que piensen dos veces antes de hacerse cualquier procedimiento estético: “Nunca he tenido ningún problema con el relleno, así que pensé ‘¿qué daño puede hacer el disolvente?’ pero me equivoqué. Diría definitivamente que investiguen y analicen: yo no hice eso y desearía haberlo hecho. Evalúe su límite de dolor porque no sabía qué tan doloroso iba a ser, pero probablemente fue una de las cosas más insoportables de mi vida. Asegúrese de ir al lugar correcto y de haber revisado bien el trabajo de la enfermera cosmética”, cerró.

