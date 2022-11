Los picantes comentarios sobre Shakira en el video donde Piqué anuncia su retiro del fútbol y del Barcelona

escuchar

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol y del Barcelona y la noticia enloqueció tanto a los fans como a los críticos en redes sociales. Mientras que los seguidores del culé se lamentaron porque no volverán a verlo jugar en el estadio Camp Nou, otros usuarios le lanzaron comentarios relacionados con su expareja Shakira y con la reciente separación mediática que protagonizaron. En cuestión de minutos, la primicia recorrió todo el Internet en medio de debates entre la comunidad virtual.

“Soy Gerard Piqué, hace semanas, meses que mucha gente habla de mí y hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hablará de mí”, fue la frase con la que el defensor del FC Barcelona envió un emotivo mensaje acerca de su paso por uno de los clubes deportivos más importantes a nivel internacional.

Si bien no expresó el motivo específico de su salida del equipo, hubo quienes comenzaron a especular que la intérprete de “Te felicito” tuvo mucho que ver. Resulta que en semanas pasadas hubo rumores que decían que el nombre de la colombiana podía aparecer en las camisetas oficiales de los jugadores, gracias a un acuerdo entre Spotify y la escuadra europea.

Gerard Piqué anunció que se va del Barcelona

Así que los fanáticos de la barranquillera se dirigieron desde el primer minuto a la publicación de Piqué con opiniones al respecto: “Todo por no ponerse la camisa que dice Shakira”, mencionó uno con emojis de risa.

Los picantes comentarios que le dejaron los fans de Shakira a Piqué

Como es costumbre desde hace algunos meses, cada vez que se menciona el nombre del futbolista o de Shakira, su polémica separación es tema de conversación. Además, el noviazgo de Gerard y Clara Chia Marti también es otro de los tópicos que sobresalen. Esta última actualización acerca del futuro profesional de Piqué no fue la excepción.

La mayoría de los usuarios destacó que era muy probable que los jugadores pronto tuviesen que usar el nombre de Shakira en sus camisetas: “Primero se fue antes de pasar por la humillación de ponerse la playera de su ex”. Sin embargo, hubo otros que le recriminaron los supuestos momentos perdidos en la carrera de la artista: “Devuélvele los Grammys a Shak”.

El video de Piqué para despedirse de fútbol y del Barcelona

Hay que recordar que la colombiana dijo en una entrevista para Elle que dejó de lado su carrera para darle cabida a otro de sus más grandes sueños: tener una familia. Se mudó a Barcelona para estar junto a su pareja y sus hijos, para que el primero pudiese ganar títulos con su equipo, aunque eso significara que ella tendría que estar alejada de Miami, tierra donde se concentra su trabajo. “Fue un acto de amor”, describió la barranquillera.

Los comentarios a Gerard Piqué por su retiro del Barcelona @3gerardpique/Instagram

Los usuarios también usaron la letra de dos canciones de Shakira para burlarse del video con el que Piqué anunció su salida del Barça, ya que se lo puede ver con algunas lágrimas en los ojos: “Te felicito, qué bien actúas… eso no me cabe duda, solo porque no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la Clara Chía”.

Los fans que apoyaron a Piqué

El capitán del equipo no solo se llevó memes y comentarios negativos con su decisión, sino también gestos amigables, dado que sus fieles seguidores se hicieron presentes con mensajes de ánimo. Alguno enunció que derramó lágrimas por el despido del catalán: “Siempre serás uno de los más grandes de nuestro club”; “Gracias, leyenda”; “El mejor central de la historia”; “Mucha gente podrá hablar y criticar tus acciones, pero tú has defendido los colores del Barça como nadie, siempre dando la cara en los peores momentos”.

LA NACION