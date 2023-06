“No nos quieren acá”: qué dicen los inmigrantes que se van de Florida por las leyes de DeSantis

escuchar

Ante la próxima entrada en vigor de la ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis contra la inmigración ilegal, muchas personas dicen tener al menos un conocido, amigo o vecino de alguna ciudad de Florida que decidió marcharse del estado tras la aprobación de la medida. Otros han documentado su exilio, motivado por el temor de que la realidad cambie a partir del 1º de julio y los vuelva objetos de una persecución.

“No nos quieren aquí”, declaró David Guerra a Noticias Telemundo antes de mudarse con su familia a Maryland. Llegó a Estados Unidos hace más de 20 años, donde comenzó a trabajar en la construcción. Junto con sus allegados, que incluyen a su pareja, cuñada e hijastra, beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), trabajaban en Tampa. Para él, dejar Florida significó también abandonar a su clientela. Ahora no encuentra trabajo.

“Estaba bien en Florida. Me iba bien económicamente, estable con el trabajo. No había ningún problema. Ahora es lo contrario”, agregó. “Me dolió, me dolió tener que botar todo”, dijo. “Es una humillación lo que hicieron, sacarte, como una rata”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley para echar a los indocumentados de su estado (AP Foto/Andy Barron, archivo)

De acuerdo con un análisis de la Oficina del Censo de EE.UU., unos 2,7 millones de inmigrantes constituían el 26% de la población activa de Florida en 2018. Más de 300 mil trabajaban en la construcción. El hombre agregó que esa realidad no era solo la suya. Según dijo, sus vecinos comenzaron a irse cuando la legislatura presentó el proyecto de ley de inmigración por primera vez, pero fue hasta que el gobernador Ron DeSantis firmó la SB 171 que se sintió real. “Así que llegó el momento de tomar una decisión: Le dije a mi mujer ‘ni hablar’”.

Mientras ponía su firma, DeSantis condenó las prácticas aplicadas por el presidente de EE.UU., Joe Biden, en la frontera. La ley contempla restricciones para los residentes indocumentados, duras sanciones penales para los traficantes de personas y nuevos requisitos laborales.

En otra de estas historias, una joven de 25 años, también inmigrante indocumentada, había alquilado un departamento con su novio en Ocala, Florida. María Fernanda llegó a Estados Unidos con un visado desde Colombia hace cuatro años, en una estancia que se prolongó por la pandemia. Aunque Florida era uno de sus estados favoritos, decidió irse con su pareja a Nueva York. “No quiero pasar por ese miedo o esa necesidad de ver a un policía que me puede deportar o que me pueden parar o pedir mis documentos”, expresó en declaraciones retomadas por NBC News. A su viaje, llevó también a sus mascotas.

Aunque la pareja sigue unida en la relación, ambos han tenido que separarse, porque el novio de María Fernanda consiguió trabajo en Delaware y ella se quedó en Nueva York. Deben manejar más de cuatro horas para verse.

Dejan Florida, pero no saben cuántos

Para las organizaciones es complicado precisar cuántos migrantes han abandonado Florida, porque muchos solo se conocen por lo que se oye boca a boca. “Esto ocurre a un nivel tan rápido que no tenemos un número concreto”, dijo a Noticias Telemundo Rosa Elera, de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Gran parte de los trabajadores en Florida se dedican al sector de la construcción Unsplash

Si bien la ley entra en vigor recién en julio, la coalición ya ha recibido quejas de que en algunas clínicas le piden a los pacientes el estatus migratorio, aunque se supone que eso solo debe ocurrir en los hospitales que aceptan Medicaid y que los pacientes pueden negarse a responder.

No pueden salir de Florida

Rosa Bartolo, de 22 años, es solicitante de asilo y guatemalteca. Si bien ella logró su permiso, su esposo y otros 15 familiares que viven en Florida son indocumentados. Aunque han pensado en irse, no lo hacen porque solo conocen la agricultura para sobrevivir y únicamente se comunican en su lengua indígena. “Es más difícil porque no hablas español, no hablas inglés, es mucho más difícil. La gente te ve mal, como algo extraño”, afirmó.

Un éxodo que también afecta a los estadounidenses

En su planta de empaquetado, Graves Williams, republicano de toda la vida, le explicó a USA Today el trabajo y mano de obra necesarios para proveer de tomates a toda Norteamérica, algo que, según él, no sería posible sin inmigrantes. “Todos los queremos a morir”, dijo Williams, y agregó: “No podríamos llevar un negocio sin ellos”. Por eso, se preguntó.

“¿Cómo puede un hombre aprobar una ley y destruir todos estos negocios en Florida?”, declaró Williams, propietario de Quincy Tomato Company. “Es casi como si lo estuviera haciendo a propósito (DeSantis). Sé que lo hace por política, pero el resultado final va a ser duro”.

Los empresarios de la construcción, restauración y paisajismo ya habían tenido problemas para cubrir los puestos de trabajo tras el período pospandémico. Muchos temen que esto se agrave. En contraparte, DeSantis cita la nueva ley como prueba de su duro historial en materia de inmigración.

Ante los exilios de inmigrantes y los múltiples reportes, Jeremy Redfern, secretario de prensa de DeSantis, lanzó: “Los medios han sido deliberadamente inexactos sobre esta distinción entre inmigración legal e ilegal para crear este mismo tipo de indignación basada en una premisa falsa. Cualquier negocio que explote esta crisis (fronteriza) empleando a extranjeros ilegales en lugar de floridanos tendrá que rendir cuentas”.

