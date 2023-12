escuchar

Mike Haracz, exchef de McDonald’s, reveló cuál es el ingrediente principal que llevan las papas fritas que se venden en la famosa cadena de comida rápida. En un video viral, el hombre contó a sus más de 882 mil seguidores de TikTok, qué es lo que se debe hacer, paso a paso, para que las papas caseras sepan iguala las de la firma. Uno de los trucos infalibles es la temperatura del aceite y el ingrediente sorpresa: el sebo de res.

De acuerdo con sus palabras, si los interesados en copiar el sabor de las papas fritas son amantes de la carne, están de suerte, porque es justo el sabor de la res lo que les da el toque especial. En cambio, si son veganos o vegetarianos, deberían reconsiderar comerlas de nuevo. Haracz puso el énfasis en cumplir cada una de sus recomendaciones para que la receta sea un éxito.

“Esto es lo que tienes que hacer. Primero: van a tener que ir a Wal-Mart y comprar las papas fritas de corte delgado, de la marca Great Value. Leí los ingredientes de las papas fritas de McDonald’s y son casi idénticos”, dijo el excocinero en TikTok: “Una cosa para saber es que en la bolsa no hay instrucciones sobre su manera de prepararlas y yo te recomiendo que las pongas en una freidora con aceite por, aproximadamente, dos minutos”.

Un punto importante del proceso es no llenar en su totalidad la canasta de la freidora, sino solamente ponerle pocas porciones para que el aceite logre cocer perfectamente las papas. “Las freidoras de McDonald’s son increíblemente eficientes y solo fríen ciertas porciones por tiempo”. Una vez que las papas están en su punto exacto, se sazonan con un ingrediente especial. “Se aderezan con sal de Morton, que es la que McDonald’s usa”.

Un excocinero de McDonald's reveló cuáles son los ingredientes exactos de las papas fritas

El ingrediente secreto de las papas de McDonald’s

Haracz, exchef de McDonald’s, sorprendió a sus miles de seguidores de redes sociales al asegurar que el sebo de res es lo que le da ese sabor característico a las papas fritas. “Ahora, lo último y la parte más importante es el aceite para freír. McDonald’s agrega ese saborizante de carne a su aceite para freír. Es el ingrediente declarado en el sitio oficial”. Este anuncio sorprendió a su comunidad, quienes expresaron su preocupación por la gente que no come derivados de los animales.

“¿Acabas de exponer que todos los veganos han estado comiendo papas fritas cocinadas en sebo de res? La carne hace que todo sepa mejor”, dijo una mujer; “El sebo de res no se usa al 100% ¿Es por eso que no es tan bueno como en los años 80-90?”, fueron algunos de los comentarios.

“No vamos a hacer papas fritas mejores que McDonald’s, vamos a copiarlas”, aclaró el excocinero. “Vas a agregar tu aceite vegetal de rutina y le vas a agregar dos cucharadas de sebo de res por cada dos tazas de aceite vegetal. No solamente uses el sebo de res. Obviamente, si eres vegetariano o vegano, puedes omitir este paso”, y finalizó su mensaje: “Creo que te van a hacer muy feliz”.

Mike Haracz comentó que si alguien de sus seguidores quiere freír sus papas solo en sebo de res, también tendrá un buen resultado, pero que no tendrán el mismo sabor que las de McDonald’s. Esta no es la primera vez que el excocinero cuenta detalles sobre el funcionamiento de los restaurantes de comida rápida. Una vez, por ejemplo, dijo que la peor hora para visitar el establecimiento es a las 10.30 hs.

