Son vegetarianos, comieron carne después de siete años y su reacción fue genuina

En las últimas horas un video de dos vegetarianos comiendo carne luego de siete años se volvió tendencia en las redes sociales. Más allá de la curiosa decisión, el final fue totalmente inesperado.

La usuaria @asparagus.tempura en TikTok subió un clip en donde se puede ver a su pareja pedir un plato con carne después de tanto tiempo. Al comienzo no se los ve muy seguros de la decisión, pero al llegar los platos toman coraje y deciden empezar. Por un lado el novio pide un canelón con arroz y ella un plato de tacos. Lejos de sorprenderse, a ambos se los ve muy felices luego de probar los platos “carnívoros” y validando su decisión.

El video cosechó 928 mil me gusta y más de 4700 comentarios de todo tipo. “Lo mejor de la vida”, “Una vez pedí pepperoni por accidente y casi vomito”, “Con carne o sin carne, la comida es combustible y me alegra que haya sido una buena experiencia”, “Comí pollo después de dos años y me sentí muy mal después”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

Fue a un restaurante de Brasil, encontró un costo inesperado en el ticket e hizo una fuerte advertencia: “Te fajan”

Un influencer que recorre el verano brasileño y registra sus impresiones del viaje en esa TikTok fue a comer a un restaurante del país vecino y, a la hora de pagar por lo consumido, en el ticket le llegó una desagradable sorpresa que aumentó en gran medida el costo de su comida. “Atento que te fajan”, advirtió el joven en su posteo en las redes.

@Yoniempedo es el nombre de este tiktoker uruguayo que visita diferentes ciudades turísticas de Brasil y que sube sus andanzas a las redes sociales. En uno de estos videos, el muchacho decidió hacer una advertencia a sus seguidores sobre una sorpresa que pueden deparar los locales gastronómicos de dicho país.

En la grabación aparecen dos platos de comida en la mesa de un restaurante al aire libre, sobre los que está escrito: “$35 cada plato”. El precio, al parecer, está en reales. Traducido a pesos sería unos $1300. Pero luego, en el video también aparece la leyenda: “Todo venía bien hasta que...”.

Y poco más tarde, aparece el propio Yoni en la grabación con la explicación de lo que les había sucedido a él y a su acompañante. “Si vas a salir a comer en Brasil, tené cuidado. Bah, no tengas cuidado, pero tené en cuenta esto”, comenzó a relatar el joven, y continuó: “Te cobran el 10 por ciento de propina, que viene incluida. Y en muchos lados te cobran los cubiertos”.

De inmediato, el tiktoker agregó: “A nosotros nos acaban de cobrar 16 reales ($600) los cubiertos. Así que, fijate”. La advertencia del joven uruguayo tiene sentido si se tiene en cuenta que el monto por ese servicio es casi la mitad de lo que costó el plato per cápita, aunque él no especificó si los 16 reales eran por los cubiertos de cada uno o el total.

La publicación de Yoni alcanzó más de 658.000 reproducciones, más de 25.000 “me gusta” y recibió infinidad de comentarios de sus seguidores, que quisieron opinar sobre el tema. “A mí me llegan a cobrar los cubiertos y me los llevo a casa”, señaló uno de ellos, en tono de broma. En el mismo sentido, otra usuaria hizo una divertida chanza: “Gracias a Dios estoy acostumbrada a comer con las manos”. “En la Argentina te cobran los cubiertos”, informó, por su parte, un seguidor de nuestro país.

