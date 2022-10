Su novio se fue a vivir a Estados Unidos, “cortaron” y el desenlace de la historia indignó a sus seguidores

escuchar

El destino a veces da segundas oportunidades de escribir una historia y eso fue lo que le ocurrió a una pareja de mexicanos. En 2020, el joven le pidió matrimonio a su novia, pero a cuatro meses de la boda, partió para trabajar a Estados Unidos.

Con la distancia y con metas distintas, la pareja finalmente tomó la decisión de separarse. Bastante tiempo después, llegó su nueva oportunidad de rehacer su camino juntos y también su compromiso. La novia contó la historia en su cuenta de TikTok, donde recibió muchos cometarios de escépticos demostraron que descreen por completo del amor en segunda vuelta.

A través de la cuenta, @eres_escogida, la joven identificada como Kathe compartió su historia que llenó de fotos de algunas de las etapas que fueron importantes en ese momento. “A 2 meses de la boda terminamos la relación y sentí que mi mundo se vino abajo”, relató.

Una joven se reencontró con su prometido y decidió retomar la historia que terminó años atrás

Luego, comenzó a describir su forma de encarar aquel duelo: “Decidí enfocarme en Dios y trabajar en mis sueños, aunque dolía mucho. Viajé por muchos países y trabajé en mi salud mental. Crecí como nunca antes. Entendí que no todo pasa como queremos, pero Dios sí sabía porque lo permitió así”.

Sin embargo, su experiencia de vida tuvo un giro inesperado. Aunque no profundizó en cómo sucedió el reencuentro, sí compartió un video en el que ambos aparecen juntos mientras celebran el cumpleaños de ella. De pronto, él toma la palabra y dice: “Gracias por estar. Delante de todos quiero preguntarte si quieres casarte conmigo... Por segunda vez”.

Tras un largo proceso de "duelo", la joven se reencontró con su exprometido

Sus seguidores reaccionaron con muchas dudas

Tras la propuesta, en la que visiblemente reaccionaron con felicidad, decidieron volver a darse la oportunidad de escribir sus destinos, ahora juntos. A pesar de lo conmovedor que este caso resultó para algunos, otros le dieron un consejo a Kathe, quien tuvo que hacer una aclaración tras recibir tantos mensajes.

En menos de 24 horas, el clip acumuló más de 2,2 millones de reproducciones y dos mil comentarios: “¿Otra vez? Bueno si no fue por nada malo que terminaron está bien, pero si se alejó una vez lo volverá hacer”, le advirtieron, a lo que la creadora de contenido contestó: “Terminamos porque no estábamos listos para casarnos, quisimos sanar y estar listos antes de comenzar una familia”.

No obstante, su intervención no bajó los decibles del debate: “Miren chicos, nada pasa sin que Dios lo permita y si él les concedió esta segunda oportunidad aprovéchenla y ámense como nunca y, ante todo, respétense”, le escribió una mujer. Por su parte, otra dejó una sentencia: “Van a terminar”. En tanto que una más se puso en los zapatos de Kathe: “Yo no lo haría”.

También, la pareja recibió ánimos por parte de los fieles creyentes de las segundas oportunidades: “Tenían que crecer y sanar en lo individual para luego compartir todo juntos. Una historia bonita, que Dios los bendiga. El amor todo lo puede”, expresó una usuaria.

LA NACION