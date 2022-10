Las 4 cosas que los latinos no deberían hacer en Estados Unidos, según una conocida tiktoker norteamericana

escuchar

Samantha Trottier es una joven estadounidense que vive en el país norteamericano junto a Hernán Regiardo, su novio argentino. Juntos suelen compartir muchos contenidos sobre esa unión de culturas y en uno de sus últimos videos la joven decidió brindar algunos consejos a través de TikTok para todos los extranjeros que recién llegan a Estados Unidos.

La influencer consideró que las diferencias entre la cultura de su país y la de Latinoamérica son bastantes, por lo que quiso ejemplificar qué es lo que no hay que hacer para adaptarse mejor, aunque no todos aceptaron sus dichos.

La tiktoker se dedica a hacer contenido para su cuenta @medialuncita sobre cómo contrastan las costumbres de Estados Unidos con las de Argentina. En este caso, mostró los choques culturales que hay en su hogar, con su novio, una realidad que podría ser la de cualquier latino que llegue por primera vez a esa nación. Su objetivo fue alertarlos a todos para que su experiencia fuera más disfrutable.

Lo que no hay que hacer en EE.UU. al ser latino, según una tiktoker

¿Qué es lo que un latino no debe hacer en EE.UU., según esta tiktoker?

Sam les dijo a los integrantes de la comunidad virtual que hay cuatro cosas que se deben evitar y son las siguientes:

1. Ir a la universidad. Es una realidad que ser profesional en territorio estadounidense no es para nada sencillo, ni económico. Por ello, la influencer brindó este polémico consejo: “Solo vas (a la universidad) si quieres estar en deuda por 20 años”, aunque esa es una opinión debatible.

2. Ignorar las señales de alto. “En Estados Unidos seguimos las reglas y la policía va a pararte si no te detienes”, dijo la tiktoker para enfatizar que los carteles viales son muy importantes para los oficiales de la ley. En ese caso, sus seguidores se manifestaron mucho más de acuerdo.

3. Aprender la geografía. Regularmente una persona sabe a detalle de cuántas ciudades está compuesto su país o al menos tiene algunas nociones. No obstante, la novia de Hernán dijo que para los estadounidenses esto no es importante: “En Estados Unidos no sabemos nada sobre eso”, así que recomendó, en tono de broma, no perder el tiempo en estudiar la geografía.

4. Comer la merienda. En Latinoamérica es muy común que las personas tomen una merienda cuando recién inicia la tarde. Por lo general, las familias hacen cuatro comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. La tikotker mostró la foto de un mate, tradicional break de los argentinos, y enfatizó que esa costumbre no va en Estados Unidos: “Acá comemos la cena a las 6 pm”, dijo.

Ir a la universidad en Estados Unidos quedó totalmente descartado para esta tiktoker @medialuncita/TikTok

Las reacciones de los usuarios

En los comentarios, diferentes usuarios cuestionaron a la tiktoker sobre algunos de sus puntos, como el de estudiar: “La peor recomendación del mundo, ¿cómo no ir a la universidad?”. “A la universidad hay que ir”. “¿La cena a las 18? Eso no es vida. Sin mates no es vida”. “¿No existen las universidades públicas? ¿Absolutamente todas son privadas?”, le preguntó otro.

Año con año, migrantes hispanohablantes, sobre todo los provenientes de Latinoamérica, llegan al país norteamericano para instalarse junto a sus familias. La cifra que hace unas décadas parecía pequeña, hoy ya escaló hasta los 62 millones.

El español, de hecho, es el segundo idioma más estudiado en ese país, sobre todo en entidades donde predominan los latinos. De acuerdo con un censo retomado por el portal Hispanic Star, esta comunidad habita principalmente en estados como Texas, California, Nueva York, Florida, Illinois y Arizona.

LA NACION