Formulario G-325R del Uscis: qué es, cómo tramitarlo en agosto 2026 y qué documentos sirven ante un control del ICE

Una normativa migratoria en Estados Unidos exige un registro formal para determinados ciudadanos extranjeros que estén en el país norteamericano en agosto de 2026. Se trata del formulario G-325R, que permite cumplir con esa obligación y se puede mostrar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un control de rutina.

Quiénes deben tramitar el formulario G-325R del Uscis

El formulario G-325R es un documento electrónico oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) utilizado para cumplir la obligación de registro ante el gobierno de EE.UU. Es una exigencia legal que aplica a todos los extranjeros de 14 años o más que permanecen en el país norteamericano por un período de 30 días o más sin haberse registrado previamente.

Una norma del DHS reconoce al G-325R como un documento válido para mostrar al ICE en un control Fotomontaje generado con IA

Según el sitio web del Uscis, el trámite permite recopilar información biográfica y datos biométricos de los inmigrantes alcanzados por la regulación federal. Asimismo, los padres y tutores legales de menores de 14 años deben asegurar el cumplimiento de esta disposición para sus hijos.

Una vez que el extranjero completa el registro y se presenta para la toma de huellas dactilares, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emite una evidencia digital que sirve como prueba para demostrar el registro. Por ello, los extranjeros mayores de 18 años tienen la obligación de llevar y mantener esta constancia consigo en todo momento.

Cómo solicitar en línea el formulario G-325R del Uscis

Para iniciar el trámite correspondiente, los usuarios interesados deben crear una cuenta personal exclusiva en la plataforma digital myUSCIS. Dentro del sistema en línea, es necesario completar todos los campos requeridos con la información personal solicitada por el organismo.

Una vez finalizado el envío digital del formulario, el sistema del Uscis programa una cita para la recolección de datos biométricos. Este procedimiento incluye la captura de huellas dactilares, la toma de una fotografía oficial y la firma del solicitante.

Ante un control del ICE, el formulario G-325R del Uscis servirá para demostrar el registro legal en EE.UU. Fotomontaje generado con IA

Posteriormente, el comprobante se genera en la plataforma para su descarga en formato PDF y su posterior impresión en papel. Para mantener la validez legal ante las autoridades de control, el documento impreso debe encontrarse en buen estado y vigente.

Alternativas al formulario G-325R que son válidas para mostrar al ICE

Además del formulario G-325R, el ICE reconoce otros comprobantes oficiales para demostrar el cumplimiento del registro federal vigente. Los extranjeros pueden presentar estos documentos alternativos durante una inspección realizada en la vía pública o en operativos específicos.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

El listado de la regla final del DHS publicada en el Registro Federal incluye los siguientes documentos:

Formulario I-766 : documento oficial de autorización de empleo conocido como EAD.

: documento oficial de autorización de empleo conocido como EAD. Formularios I-94, I-94A o I-94W : registros oficiales de entrada y salida del territorio estadounidense.

: registros oficiales de entrada y salida del territorio estadounidense. Formulario I-551 : tarjeta de residente permanente.

: tarjeta de residente permanente. Credenciales de viajero confiable: programas aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Qué sanciones se aplican en caso de no tener el formulario G-325R

La legislación federal establece que los extranjeros mayores de 18 años deben portar la evidencia de registro en todo momento durante su estancia. En caso de que una persona no tenga este comprobante durante una revisión del ICE, se considerará un delito menor.

Los infractores se exponen a sanciones económicas que pueden alcanzar los 5000 dólares por cada falta. Asimismo, la normativa contempla penas de hasta 30 días en la cárcel o ambas penalidades aplicadas de manera simultánea según el criterio judicial.