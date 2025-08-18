Trayectoria del huracán Erin y clima hoy en EE.UU.: las principales alertas de este lunes 18 de agosto

El inicio de la semana en Estados Unidos estará marcado por la fuerza del huracán Erin, que continuará con su avance sobre el Atlántico con vientos intensos y oleaje peligroso, al mismo tiempo que el Medio Oeste enfrentará un riesgo de inundaciones repentinas por lluvias abundantes. A su vez, el valle del Mississippi y parte de las planicies centrales soportarán un calor extremo que mantendrá a la población bajo advertencias por temperaturas elevadas.

Huracán Erin: trayectoria e intensidad este lunes

El huracán Erin se encontrará este lunes en el Atlántico occidental, más precisamente en torno a los 22,8 grados de latitud norte y 70,2 grados de longitud oeste, según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán Erin, ubicado a 22,8°N y 70,2°O, avanza hacia el noroeste a 20 km/h con vientos de 213 km/h (categoría 4) NHC

El ciclón mantendrá vientos máximos sostenidos de 132 mph (213 km/h) con ráfagas que alcanzarán los 160 mph (259 km/h), lo que lo ubicará como un huracán mayor de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Se espera que su movimiento continúe hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h, mientrase se aleja gradualmente del Caribe, aunque todavía con efectos notorios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Oleaje y marejadas : alturas superiores a los 13 pies (cuatro metros) mar adentro, con variaciones significativas según el cuadrante del huracán.

: alturas superiores a los 13 pies (cuatro metros) mar adentro, con variaciones significativas según el cuadrante del huracán. Áreas bajo efectos de vientos : los vientos con fuerza de tormenta tropical abarcarán hasta 229 millas (370 kilómetros) al noreste del centro y 195 millas (315 kilómetros) al noroeste, lo que confirma que Erin tendrá un campo de influencia muy amplio.

: los vientos con fuerza de tormenta tropical abarcarán hasta 229 millas (370 kilómetros) al noreste del centro y 195 millas (315 kilómetros) al noroeste, lo que confirma que Erin tendrá un campo de influencia muy amplio. Previsión de intensificación y debilitamiento: durante la tarde de este lunes, el huracán incrementará sus vientos. Sin embargo, a medida que avance hacia latitudes más altas, se espera que pierda fuerza. Para el miércoles, sus vientos descenderán, mientras que para el viernes estarán en torno a 86 mph (139 km/h).

Los meteorólogos advirtieron que la costa este de Estados Unidos sufrirá durante toda la semana un fuerte impacto en sus playas, con corrientes de resaca y marejadas que pondrán en riesgo la vida de los bañistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pidió atención especial en los Outer Banks, en Carolina del Norte, donde podrían producirse inundaciones costeras.

Tormentas en el Medio Oeste y el norte de las planicies

En el interior de EE.UU. se formarán sistemas de tormentas con riesgo de lluvias torrenciales y condiciones severas. El NWS adelantó que este lunes continuarán los episodios de tormentas nocturnas en el Medio Oeste, con una segunda ronda durante la tarde y la noche impulsada por un frente frío de desplazamiento lento y una onda en altura.

El Medio Oeste en alerta por inundaciones repentinas: lluvias torrenciales de hasta 50 mm/h saturarán el valle del Mississippi y los Grandes Lagos SPC

Precipitaciones intensas : se registrarán tasas de hasta 50 milímetros por hora, con acumulados de varios centímetros en pocas horas, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas.

: se registrarán tasas de hasta 50 milímetros por hora, con acumulados de varios centímetros en pocas horas, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas. Áreas más afectadas : el riesgo se extenderá desde el valle superior del Mississippi hasta la región de los Grandes Lagos, donde se incluye la zona de Chicago , para la cual se estableció un nivel dos de cuatro en la escala de amenaza por exceso de lluvias.

: el riesgo se extenderá desde el valle superior del Mississippi hasta la región de los Grandes Lagos, donde se incluye la zona de , para la cual se estableció un nivel dos de cuatro en la escala de amenaza por exceso de lluvias. Tormentas severas: en las planicies centrales y del norte, desde Nebraska hasta Kansas, se prevé la formación de tormentas organizadas con granizo de gran tamaño y ráfagas destructivas. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que existirá un nivel dos de cinco de riesgo para fenómenos severos, incluyendo la posibilidad de supercélulas aisladas.

Los meteorólogos no descartaron que algunos de estos sistemas evolucionen en complejos de tormentas que se desplacen hacia el este durante la madrugada del martes, con la capacidad de mantener vientos intensos en amplias áreas.

Chicago se encontrará bajo un nivel dos de cuatro de riesgo por acumulados extremos de agua NWS

Lluvias en el sudeste y el suroeste de EE.UU.

El sureste también estará bajo condiciones de inestabilidad durante los próximos días. Un frente estacionario extenderá sus efectos desde la zona media del Atlántico hasta las Carolinas y los montes Apalaches, con tormentas dispersas que dejarán acumulados localmente elevados de lluvia.

Carolina del Norte y del Sur : se prevén tormentas frecuentes con riesgo de crecidas rápidas en zonas bajas.

: se prevén tormentas frecuentes con riesgo de crecidas rápidas en zonas bajas. Florida y Golfo de México : las precipitaciones se intensificarán en la península del Estado Soleado y a lo largo de la costa central del Golfo, lo que podría complicar áreas urbanas con drenaje deficiente.

: las precipitaciones se intensificarán en la península del Estado Soleado y a lo largo de la costa central del Golfo, lo que podría complicar áreas urbanas con drenaje deficiente. Suroeste y región de las Cuatro Esquinas: la llegada de humedad monzónica favorecerá tormentas vespertinas, especialmente sobre zonas montañosas de Nuevo México, Arizona y Colorado. Allí, los aguaceros intensos podrán provocar deslizamientos en terrenos inclinados y cerca de cicatrices de incendios forestales.

En contraste, el noreste y gran parte de la costa oeste permanecerán relativamente secos, con condiciones más estables y cielos despejados.

Ola de calor implacable: el valle del Mississippi registrará máximas de 38 °C (100 °F) y sensaciones térmicas de 43 °C (109 °F), con noches sofocantes por mínimas de 24 °C (75 °F) sin alivio NWS

Calor extremo en el valle del Mississippi y el sur de las planicies

El calor se mantendrá una amenaza seria en el valle del Mississippi y sectores de las planicies del sur y el Medio Oeste. El NWS anunció que las advertencias seguirán vigentes debido a sensaciones térmicas que oscilarán entre 105 °F 109 °F (41 °C y 43 °C), especialmente durante la tarde.