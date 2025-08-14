Avanza el potencial huracán Erin y Gavin Newsom anunció una buena noticia para este territorio latino en peligro

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que enviará recursos y personal de emergencia a Puerto Rico para colaborar con las labores de respuesta ante la inminente llegada de la tormenta tropical Erin, que podría convertirse en un huracán de gran intensidad en los próximos días.

Noticias desde California: ayuda directa a Puerto Rico ante el avance de Erin

La decisión de Newsom llega en un momento clave, ya que Erin se desplazará hacia el oeste con una trayectoria que pasará al norte de Puerto Rico este fin de semana. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se prevé que la tormenta evolucione rápidamente a un huracán de gran magnitud mientras atraviesa aguas más cálidas y con condiciones atmosféricas favorables.

Erin avanza hacia el oeste a una velocidad de 28 km/h y pasará por el norte de Puerto Rico Zoom Earth

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el mandatario estatal demócrata comunicó: “Acabo de aprobar el despliegue de recursos de California en Puerto Rico ante la tormenta tropical Erin. Nos complace ayudar a coordinar la respuesta vital para los estadounidenses en peligro”.

No es la primera vez que Newsom despliega personal para ayudar a Puerto Rico antes una catástrofe climática. En 2020, tras un terremoto de gran magnitud, California envió un equipo de gestión de incidentes para ayudar en la respuesta y la reconstrucción rápida de la isla.

Todo lo que hay que saber sobre la tormenta tropical Erin: trayectoria y evolución

En la mañana de este jueves, el centro de Erin se encontraba en la latitud 16,3° norte y longitud 48,2° oeste, con un avance hacia el oeste a una velocidad de 17 mph (28 km/h). El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 52 mph (83 km/h) y ráfagas de hasta 63 mph (102 km/h).

Se espera que Erin se convierta el domingo en un huracán mayor con vientes de 185 km/h (115 mph) NHC

Según la última discusión del NHC, la tormenta mantiene un área de convección profunda con señales de organización en sus bandas nubosas. Aunque en las últimas horas no se registraron grandes cambios en su estructura, la tendencia indica que las condiciones del entorno favorecerán una intensificación progresiva.

El NHC anticipó que Erin se fortalecerá de manera constante durante las próximas 48 horas, con una posible fase de rápida intensificación a medida que se acerque al suroeste del Atlántico.

Para el martes, Erin podría alcanzar vientos de 204 km/h (127 mph) NHC

Estos son los momentos claves de la evolución de Erin:

Jueves por la tarde : vientos de 58 mph (93 km/h), en 16,8° N – 50,5° O.

: vientos de 58 mph (93 km/h), en 16,8° N – 50,5° O. Viernes por la mañana : 63 mph (102 km/h), en 17,6° N – 53,5° O.

: 63 mph (102 km/h), en 17,6° N – 53,5° O. Viernes por la tarde : 80 mph (130 km/h), en 18,5° N – 56,5° O, como huracán categoría 1 .

: 80 mph (130 km/h), en 18,5° N – 56,5° O, como . Sábado por la mañana : 98 mph (157 km/h), en 19,3° N – 59,4° O, como huracán de categoría 2 .

: 98 mph (157 km/h), en 19,3° N – 59,4° O, como . Sábado por la tarde : 110 mph (176 km/h), en 20,1° N – 62,0° O, como huracán de categoría 3 .

: 110 mph (176 km/h), en 20,1° N – 62,0° O, como . Domingo por la mañana : 115 mph (185 km/h), en 21,0° N – 64,1° O, como huracán de categoría 3 .

: 115 mph (185 km/h), en 21,0° N – 64,1° O, como . Lunes por la mañana : 120 mph (194 km/h), en 23,2° N – 67,3° O, como huracán de categoría 3

: 120 mph (194 km/h), en 23,2° N – 67,3° O, como Martes por la mañana: 127 mph (204 km/h), en 26,0° N – 69,3° O, como huracán de categoría 3

El NHC señaló que, aunque el pronóstico de trayectoria es relativamente estable hasta el fin de semana, persiste una incertidumbre significativa sobre los impactos que podría tener en Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana.