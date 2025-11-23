Trump acusa a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por esfuerzos de EE. UU.

Donald Trump acusó el domingo a Ucrania de expresar "cero gratitud" hacia Estados Unidos por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, objetivo para el cual intenta imponer un plan que es cuestionado por Kiev.

En un mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense también atacó a los europeos, "que siguen comprando petróleo a Rusia", así como a su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de inacción al comienzo del conflicto.

"Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo", escribió el presidente en mayúsculas en su red social.

"Los líderes ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia".

"Estados Unidos sigue vendiendo cantidades masivas de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania (¡el corrupto Joe lo regaló todo, gratis, gratis, gratis, incluyendo grandes sumas de dinero!)", añadió el presidente.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con una delegación ucraniana en Ginebra este domingo con la esperanza de avanzar en el plan de Trump para Ucrania.

Washington presenta ahora el plan de 28 puntos de Trump como "un marco para las negociaciones" que pretende poner fin al conflicto, pero es visto con preocupación en Kiev y Bruselas.

