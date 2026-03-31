Cuándo se lanza Artemis 2: hora y cómo ver online la misión de la NASA a la Luna que sale de Florida

La cuenta regresiva de la NASA para el lanzamiento de Artemis II ya está en marcha. Esta misión de exploración espacial involucrará un vuelo histórico que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en décadas.

Fecha y hora del lanzamiento de Artemis II

Según informó la NASA en su blog oficial, la misión Artemis II tiene como objetivo despegar el miércoles 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La hora prevista para el lanzamiento es a las 18.24 hs ET (19.24 hs AR), lo que marca el momento clave de una operación que lleva años de planificación y preparación.

Este vuelo representa el primer lanzamiento tripulado del poderoso cohete SLS (Space Launch System) junto con la nave Orion, en una misión de prueba que durará aproximadamente 10 días y que llevará a la tripulación a orbitar la Luna antes de regresar a la Tierra.

Cómo ver el lanzamiento de Artemis II en vivo y de forma online

La NASA también detalló cómo el público podrá seguir en directo cada etapa de la misión, desde las primeras tareas técnicas hasta el despegue.

La cobertura se desarrollará en diferentes franjas horarias y plataformas digitales:

A partir de las 7.45 hs ET (9.45 hs AR) del 1° de abril : comenzará la transmisión en vivo de las operaciones de carga de combustible (tanking), con imágenes y comentarios en el canal oficial de YouTube de la NASA.

: comenzará la transmisión en vivo de las operaciones de carga de combustible (tanking), con imágenes y comentarios en el canal oficial de YouTube de la NASA. Desde las 12.50 ET (13.50 hs AR) : iniciará la cobertura completa a través de NASA+, la plataforma de streaming de la agencia.

: iniciará la cobertura completa a través de NASA+, la plataforma de streaming de la agencia. También se podrá acceder a contenido y actualizaciones mediante redes sociales y otros canales digitales oficiales.

De esta manera, la agencia espacial busca acercar cada detalle del lanzamiento a una audiencia global, lo que permitirá seguir en tiempo real tanto los aspectos técnicos como los momentos más emblemáticos de la misión.

La tripulación que viajará alrededor de la Luna: ¿quiénes estarán en Artemis II?

El vuelo Artemis II contará con una tripulación internacional compuesta por cuatro astronautas. De acuerdo con la NASA, los integrantes son:

Reid Wiseman (comandante)

Victor Glover (piloto)

Christina Koch (especialista de misión)

Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense)

La tripulación internacional, liderada por el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, representa la vanguardia de la exploración espacial coordinada entre EE.UU. y Canadá MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Durante los días previos al lanzamiento, los astronautas permanecieron en estricta cuarentena dentro del edificio Neil A. Armstrong Operations and Checkout, donde realizaron controles médicos, verificaciones técnicas y ajustes finales de su preparación.

Según la NASA, los tripulantes siguieron un régimen controlado de descanso y alimentación para asegurar condiciones óptimas al momento del despegue, además de recibir actualizaciones constantes sobre el estado del cohete y las condiciones meteorológicas.

El clima, un factor clave para el lanzamiento

Uno de los aspectos más observados en las horas previas es el estado del tiempo. En este sentido, la NASA indicó que las probabilidades de condiciones favorables alcanzan el 80% para el día del lanzamiento.

Sin embargo, existen algunos factores que podrían influir en la decisión final:

Cobertura nubosa en la zona

Posibles vientos intensos en superficie

Los equipos meteorológicos, en conjunto con la Fuerza Espacial de Estados Unidos, monitorean la evolución del clima para determinar si se mantienen las condiciones adecuadas durante la ventana de lanzamiento.

Aunque las probabilidades de buen clima son del 80%, la Fuerza Espacial de EE. UU. vigila de cerca la cobertura nubosa y los vientos en superficie que podrían posponer la misión

Artemis II: Una misión clave para el regreso a la Luna

Artemis II es un paso fundamental dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte .

. Este vuelo en particular servirá como prueba integral de todos los sistemas con astronautas a bordo, antes de futuras misiones que incluirán alunizajes.

Según la información difundida por la NASA, esta será la primera vez desde el programa Apollo que una misión tripulada viajará más allá de la órbita baja terrestre rumbo a la Luna, lo que marca un hito en la exploración espacial moderna.