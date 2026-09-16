Trump acusó a la Reserva Federal de subir las tasas por “motivos políticos”

GASTONIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a la Reserva Federal (Fed) de subir las tasas de interés por “motivos políticos” para perjudicarlo. El mandatario calificó de “hostil” a la junta del banco central, aunque valoró al titular de la entidad, Kevin Warsh, a quien él mismo designó.

“Es un buen hombre, Kevin Warsh, pero no importa lo bien que haga su trabajo, tiene una junta hostil”, dijo Trump ante periodistas al referirse al funcionario. Y agregó: “Están aumentando las tasas para hacer quedar a Trump tan mal como sea posible (...) solo las están subiendo por motivos políticos, y ese aumento es contra Trump”, señaló.

Kevin Warsh SAUL LOEB - AFP

Las declaraciones se produjeron después de que la Fed anunciara un aumento de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés, llevándolas hasta un rango de entre 3,75% y 4%, pese a los reclamos de la Casa Blanca para que las redujera. Se trató de la primera suba desde julio de 2023 y fue aprobada por unanimidad por los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

El banco central explicó que la medida busca desacelerar la inflación, que en agosto fue del 3,4% interanual, y acercarla a su objetivo del 2% anual. “La inflación sigue elevada. La acción de hoy favorecerá un retorno más rápido al objetivo de inflación del 2% anual fijado por el FOMC”, indicó la Fed en un comunicado.

Noticia en desarrollo.

Con información de AFP.