Trump advirtió que solo reconocerá el resultado de las elecciones de medio término sin son “honestas”

WASHINGTON.- Cuando falta solo una semana para los cruciales comicios de medio término, que podrían redefinir el segundo tramo de su mandato, Donald Trump condicionó la aceptación de los resultados a que sean “elecciones honestas”, en una sugestiva frase con la que el presidente volvió a agitar el fantasma del fraude electoral como ya había hecho -sin pruebas- en su derrota de 2020.

Antes de viajar a Texas para dos eventos de campaña este martes, el mandatario respondió sobre cómo podría trabajar con los demócratas en caso de que la oposición recupere el control del Capitolio a partir de enero próximo. “Encontraremos una manera. Tengo un veto fuerte. Espero que no sea el caso, pero si lo es, eso ha sucedido antes”, dijo Trump, que luego fue consultado sobre si “respetará los resultados, pase lo que pase”.

As President Trump travels to Texas Tuesday to campaign ahead of the midterm elections, he says he would work with Democrats if they win control of the House or Senate.



Asked whether he would respect the election results regardless of the outcome, Trump says, "I will, if they're… pic.twitter.com/n02d2WjTnY — CBS News (@CBSNews) October 27, 2026

“Lo haré si son elecciones honestas”, lanzó el presidente norteamericano, quien justamente el lunes había lanzado una polémica propuesta en su red Truth Social en la que prometió pagar un millón de dólares a quien denuncie un fraude electoral que lleve al arresto y la condena de los responsables, ya sea en comicios pasados o en los del próximo martes.

Aunque nunca aportó ninguna prueba de la existencia de fraude electoral que haya afectado de manera significativa el resultado las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, Trump nunca desistió de sus denuncias.

Donald Trump baja de "La Bestia" antes de abordar el avión presidencial. KENT NISHIMURA - AFP

Cuando faltan solo siete días para los comicios, un nuevo promedio de encuestas de la cadena CNN publicado hoy reveló que los demócratas llevan una ventaja a nivel nacional de unos nueve puntos en la intención de voto genérica, un indicador que mide qué partido prefieren los electores en sus respectivos distritos.

En las elecciones del próximo martes se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los asientos del Senado. Los demócratas se ilusionan con recuperar al menos una de las cámaras, envalentonados con el alto nivel de rechazo que registra la segunda gestión del líder republicano (60%, según el promedio de encuestas de The New York Times).

La advertencia de Trump de este martes sobre los resultados de las elecciones se produjo antes de su nuevo viaje en su frenética gira de campaña. El predominio republicano de las últimas tres décadas en Texas, convertido en un bastión electoral que parecía inexpugnable para los demócratas, esta vez podría llegar a su fin justo cuando el presidente más necesita de un éxito en una de las batallas cruciales que podrían redefinir el control del Congreso.

El presidente Donald Trump escucha al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, en un evento en San Antonio, el 7 de octubre. Eric Gay - AP

Por eso el mandatario, que en las últimas semanas se puso al hombro la campaña oficialista para movilizar el voto de sus partidarios, vuelve este martes a Texas -con eventos en dos ciudades- en su tercera visita en menos de un mes al estado. Allí los republicanos están en apuros en varias disputas por escaños en la Cámara de Representantes y enfrentan una pulseada esencial por el Senado.

El nuevo viaje de Trump -al que inusualmente se sumará el secretario de Estado, Marco Rubio, en el puerto de Corpus Christi- pone de relieve la creciente inquietud de los republicanos ante una carrera que parece cada vez más cuesta arriba para el oficialismo, y en la que los demócratas tienen diversas vías para recuperar el control del Senado. Texas es una de las llaves.

Los mitines que Trump celebrará en Corpus Christi y Lubbock buscaron movilizar a su base en apoyo a Ken Paxton, el fiscal general salpicado por varios escándalos que enfrenta un sólido desafío del candidato a senador demócrata, James Talarico, ilusionado con imprimir un giro histórico en un territorio considerado como un baluarte republicano.

El candidato demócrata por Texas al Senado, James Talarico. @jamestalarico

Las últimas encuestas le dan a Talarico una leve ventaja sobre Paxton, aunque dentro de los márgenes de error. Según el último estudio de Emerson College, el demócrata tiene un 48% de las preferencias frente al 46% de su oponente, aunque al incorporar la proyección de los indecisos la diferencia se reduce a un punto (49-48).

Talarico, un representante estatal de 37 años, nació un año después de que el último senador demócrata por Texas, Lloyd Bentsen, fuera reelegido en 1988 (ocupó su escaño hasta 1993, y su mandato fue completado por Robert Krueger en los últimos seis meses).