Estados Unidos exigirá un nuevo documento a extranjeros con una declaración obligatoria desde el 3 de noviembre

El gobierno de Estados Unidos exigirá una nueva declaración obligatoria a los pasajeros internacionales a partir del 3 de noviembre. La disposición establece que quienes aborden vuelos con destino al país norteamericano deberán firmar un documento que certifique que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al viaje.

¿Cuál es el nuevo documento que exigirá Estados Unidos desde noviembre?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron el 22 de octubre una orden oficial sobre la declaración obligatoria, denominada attestation en inglés, mediante la cual cada pasajero debe confirmar que la información proporcionada es verdadera.

La medida busca prevenir el ingreso del virus del Ébola por vía aérea Fotomontaje realizado con IA

El requisito comenzará a aplicarse el 3 de noviembre, a las 23.59 hs, hora estándar del este de los Estados Unidos, a los vuelos que partan desde países extranjeros hacia territorio estadounidense a partir de ese momento.

El formulario podrá completarse mediante una firma física, una firma digital autenticada o una casilla de verificación electrónica que permita identificar al viajero o a su representante autorizado.

La exigencia constituye una medida de salud pública destinada a reducir el riesgo de introducción del ébola en Estados Unidos mediante el transporte aéreo. El período de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación de la enfermedad.

Los pasajeros que deberán presentar la declaración obligatoria

La orden alcanza a todas las personas que aborden vuelos internacionales hacia Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Entre los viajeros incluidos se encuentran:

Ciudadanos y nacionales estadounidenses.

Residentes permanentes legales, titulares de una tarjeta de residencia (Green Card).

Pasajeros extranjeros que ingresen al país norteamericano.

Personas que realicen conexiones aéreas en Estados Unidos hacia otros destinos.

También comprende vuelos comerciales, aeronaves privadas y operaciones de aviación general, incluidos los servicios que parten de aeropuertos con controles migratorios estadounidenses previos al embarque.

La medida tiene excepciones autorizadas por el gobierno federal, entre ellas los traslados de personas con ébola bajo condiciones específicas y los casos en los que los CDC concedan una exención por razones humanitarias u otras consideraciones gubernamentales importantes.

Las obligaciones de las aerolíneas y las sanciones por información falsa

Las compañías aéreas deberán verificar que cada pasajero haya completado el formulario antes o durante el proceso de embarque. Además, tendrán que conservar una copia de cada declaración durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos y ponerla a disposición de las autoridades federales cuando estas la soliciten.

Para identificar los documentos, los operadores deberán estar preparados para proporcionar información como el nombre del viajero, número de reserva, compañía aérea, número de vuelo, aeropuertos de salida y llegada, y fechas y horarios del desplazamiento.

El incumplimiento de la obligación de declarar información verdadera también puede tener consecuencias penales. Conforme al artículo 1001 del título 18 del Código de Estados Unidos, el Departamento de Justicia puede iniciar acciones contra quienes proporcionen deliberadamente datos falsos o engañosos, con posibles multas y penas de prisión.

¿Cómo deberán completar el formulario las familias y los menores de edad?

Cada pasajero necesitará una declaración individual, incluso cuando viaje acompañado de familiares o forme parte de un grupo. En el caso de menores de 18 años, el padre, la madre, el tutor u otra persona autorizada deberá completar y firmar el documento en su representación.

La certificación podrá firmarse en papel o completarse por medios electrónicos Fotomontaje realizado con IA

La misma posibilidad se aplica a personas con discapacidad que no puedan realizar el trámite por sí mismas. Un familiar, acompañante u otro representante autorizado podrá encargarse de la firma.

Las aerolíneas podrán ofrecer versiones traducidas del formulario, aunque serán responsables de garantizar su exactitud. La versión oficial publicada por los CDC está disponible en inglés. La disposición no se aplica a cruces fronterizos terrestres ni a puertos marítimos. Los viajeros podrán conservar una copia personal de su declaración, aunque no estarán obligados a hacerlo.