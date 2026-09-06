El candidato republicano que quiere agentes del ICE en los centros de votación durante las elecciones de noviembre

Una propuesta sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los centros de votación generó diversas posturas entre los distintos partidos, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. El plan lo presentó Bobby Charles, un candidato republicano de Maine, con el objetivo de que la medida se aplique en su estado.

La propuesta sobre la presencia de agentes del ICE en los centros de votación de Maine

Charles , aspirante republicano a gobernador de Maine, planteó a sus partidarios un plan para requerir la asistencia de agentes del ICE en los centros de votación.

, aspirante republicano a gobernador de Maine, del ICE en los centros de votación. La iniciativa contempla un pedido directo al coordinador de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, para desplegar oficiales.

La propuesta del republicano de Maine consiste en permitir que agentes del ICE custodien las urnas durante las tres semanas previas al día de las elecciones generales Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con un audio obtenido por Bangor Daily News, el candidato conservador dijo que tres o cuatro semanas antes de las elecciones pediría a Tom Homan que agentes del ICE y alguaciles federales estuvieran presentes en los centros de votación.

Asimismo, Charles argumentó que estas medidas previenen la participación de personas sin ciudadanía estadounidense en la jornada electoral.

El candidato defiende que cada habitante con derecho legal al voto debe ejercer su sufragio sin presiones externas en el estado.

Quién es el republicano Bobby Charles y su propuesta en Maine

Charles es abogado y cuenta con una larga trayectoria dentro de la administración pública federal de Estados Unidos.

y cuenta con una larga trayectoria dentro de la administración pública federal de Estados Unidos. El político ocupó el cargo de secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales durante el mandato del expresidente George W. Bush.

Según AP, el candidato obtuvo la nominación oficial del Partido Republicano tras vencer en las elecciones primarias del pasado mes de junio.

Competirá en los comicios generales de noviembre para suceder a la actual gobernadora demócrata Janet Mills, quien cumple su límite de mandatos constitucionales.

Bobby Charles enfrentará en las urnas a la candidata demócrata Hannah Pingree por la gobernación de Maine Sitio web Bobby Charles for Maine Governor

El postulante conservador enfrentará en las urnas a la candidata del Partido Demócrata, Hannah Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes de Maine.

Ambos aspirantes intensifican sus giras territoriales para captar el respaldo de los votantes moderados e independientes en los condados.

Demócratas de Maine rechazan la propuesta de Bobby Charles

La secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, rechazó la propuesta de Charles. De acuerdo con AP, la funcionaria aclaró que las leyes federales vigentes prohíben de forma estricta la presencia de efectivos armados o agentes de inmigración en los centros de votación.

Asimismo, el Partido Demócrata de Maine calificó la iniciativa de Charles como un intento de “intimidación” hacia los electores locales.

Los portavoces de la organización opositora señalaron que la propuesta de militarizar las urnas viola la legislación electoral y carece de sustento constitucional.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) descartaron el despliegue de personal en los centros de votación.

Las autoridades de inmigración y de la Patrulla Fronteriza ratificaron ante el Congreso que sus agencias carecen de cualquier función de custodia en las mesas electorales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aclaró que los oficiales solo acudirían ante una amenaza específica de seguridad pública.

El funcionario federal descartó cualquier operativo de control migratorio ordinario en las inmediaciones de los recintos de sufragio del país.