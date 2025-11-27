Trump confirma que el atacante de los guardias nacionales es un afgano llegado a EE. UU. en 2021

El presidente Donald Trump confirmó el miércoles que el sospechoso de balear a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca llegó a Estados Unidos desde Afganistán en septiembre de 2021, al tiempo que denunció el tiroteo como un "acto de terror".

"Este ataque atroz fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror", dijo Trump desde Florida, donde celebra el Día de Acción de Gracias.

"El sospechoso detenido es un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán", agregó, y dijo que su gobierno debe "reexaminar" a los individuos que llegaron procedentes de esa nación durante el gobierno de su predecesor Joe Biden.

sla/ksb/atm/nn