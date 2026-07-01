Trump declaró ingresos millonarios por criptomonedas y volvió a encender las alarmas por conflictos de interés

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos por más de 1000 millones de dólares vinculados a negocios de criptomonedas durante 2025, según documentos financieros publicados por la Oficina de Ética Gubernamental, que vuelven a poner bajo la lupa la expansión de los intereses privados de su familia en un sector beneficiado por las políticas de su administración.

Los reportes, de más de 900 páginas, corresponden a la declaración anual que la ley exige al presidente y al vicepresidente norteamericanos. Según un análisis de Reuters, Trump registró ingresos por más de 1400 millones de dólares procedentes de las empresas de criptomonedas de su familia. Un cálculo de AFP, basado en los mismos documentos, ubicó la cifra en torno de los 1200 millones.

El presidente Donald Trump y Eric Trump salen de la Casa Blanca Julia Demaree Nikhinson - AP

El mayor monto proviene de World Liberty Financial, una start-up de criptoactivos lanzada en septiembre de 2024 y respaldada por Trump y sus hijos. El mandatario declaró más de 500 millones de dólares vinculados a esa plataforma, que emitió su propia moneda digital, WLFI. La venta inicial de esos tokens reportó unos 550 millones de dólares, según la documentación publicada.

Además, Trump y sus tres hijos recibieron 22.500 millones de WLFI a través de una sociedad intermediaria llamada DT Marks Defi. Esos activos fueron valorados en cerca de 1300 millones de dólares, aunque no todos constituyen ingresos realizados.

La declaración también incluye 635 millones de dólares asociados a acuerdos de licencia por la moneda meme $TRUMP, lanzada apenas unas horas antes de su investidura, en enero de 2025. Ese activo digital se convirtió rápidamente en una de las apuestas más visibles del entorno empresarial del mandatario.

Los documentos aportan nuevos detalles sobre la magnitud de los beneficios obtenidos por la familia Trump desde su regreso al poder. Reuters había estimado previamente que el clan generó al menos 2300 millones de dólares en beneficios procedentes de inversores desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.

Un manifestante sostiene un cartel frente al edificio de News Corp durante una protesta contra Fox News por una cobertura que los participantes consideran sesgada a favor de Trump Gina M Randazzo - ZUMA Press Wire DPA

El avance de Trump en el mundo cripto coincide con un giro regulatorio de su gobierno a favor de la industria. Desde su investidura, el presidente tomó varias medidas destinadas a reducir controles sobre el sector y prometió convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”. Ese cambio alentó el precio de varios activos digitales y profundizó las acusaciones de conflicto de interés.

Según Forbes, las actividades vinculadas a las criptomonedas son la principal razón por la que el patrimonio personal de Trump casi se triplicó entre 2024 y 2026, al pasar de 2300 millones a 6500 millones de dólares.

La Casa Blanca rechazó los cuestionamientos. “Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de interés”, dijo en un comunicado a AFP la vocera adjunta principal, Anna Kelly.

Kelly sostuvo que Trump “convirtió orgullosamente a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas” y afirmó que todas las decisiones de la administración “se toman en beneficio del pueblo estadounidense”. También acusó a los críticos de reciclar “la misma narrativa repetida y falsa” impulsada, según dijo, por los demócratas y los medios tradicionales.

Trump habla con periodistas tras firmar un memorando presidencial sobre el control de la contaminación en vehículos en el Salón Oval de la Casa Blanca SAUL LOEB - AFP

Además de sus ingresos cripto, Trump declaró más de 80 millones de dólares por acuerdos con distintas empresas de medios, así como varios millones por licencias de su nombre a desarrolladores inmobiliarios extranjeros. También reportó ganancias por acciones en compañías vinculadas al sector de los activos digitales.

La declaración incluye los ingresos de la primera dama, Melania Trump, que recibió más de 10 millones de dólares por un documental de Amazon sobre su vida y más de 500.000 dólares por su libro Melania.

El vicepresidente JD Vance también presentó su reporte financiero. Entre sus principales ingresos figuran entre uno y cinco millones de dólares por sus memorias de 2016, Hillbilly Elegy, el libro que lo proyectó nacionalmente antes de su desembarco en la política.

Agencias Reuters y AFP