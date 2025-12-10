Trump dice que conversó en "términos bastante duros" con líderes europeos sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que mantuvo este miércoles un diálogo en "términos bastante duros" con líderes de Reino Unido, Alemania y Francia sobre la guerra en Ucrania y advirtió que nuevas conversaciones podrían suponer "una pérdida de tiempo".

"Discutimos sobre Ucrania en términos bastante fuertes", dijo Trump a reporteros cuando le consultaron sobre una conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron.

"Tuvimos algunas pequeñas disputas sobre personas y ya veremos cómo acaba todo".

Trump agregó que aún no decidió sobre una propuesta de los europeos de realizar nuevas reuniones en Europa el fin de semana, en las que participarían Estados Unidos y Ucrania. "No queremos que sea una pérdida de tiempo".

"Antes de ir a una reunión, hay cosas que debemos saber", declaró en la Casa Blanca.

En los últimos días, Trump volvió a expresar su impaciencia con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, al reprocharle que no ha leído la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Kiev, de su parte, entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan, dijeron este miércoles a la AFP dos funcionarios ucranianos.

