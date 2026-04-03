Detienen al esposo de una paciente con cáncer en California: sus hijas piden al ICE que lo libere para acompañarla
Las jóvenes lo describen como un hombre trabajador, afectuoso y fundamental para sostener y contener al núcleo familiar en este momento difícil
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Tres hermanas piden que liberen a su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), para que pueda acompañar a su madre en sus últimos días en Big Bear Lake, California.
Erika, 43 años, se encuentra en cuidados paliativos por un cáncer cerebral en etapa 4. Mientras, el mexicano Armando González, de 49, permanece bajo custodia y enfrenta un proceso de deportación.
La detención y el proceso migratorio del padre detenido por ICE
González fue arrestado el martes 31 de marzo por la mañana, alrededor de las 7.40 hs, cuando se dirigía a su trabajo como limpiador de casas en Big Bear Boulevard.
Su hija Adriana González, de 20 años, explicó a ABC 7 que acudieron al lugar tras recibir una llamada, pero cuando llegaron “ya se había ido”.
Más tarde, confirmó que su padre fue trasladado al Centro de Detención de Inmigrantes del ICE en Adelanto, California, donde pudo verlo durante unos 10 minutos.
Según la familia, González vivió y trabajó en la comunidad durante más de 20 años. Llegó a Estados Unidos durante su adolescencia y ahora enfrenta un proceso de deportación.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó a CBS Los Angeles que el mexicano ingresó ilegalmente a EE.UU. y que permanecerá bajo custodia mientras se resuelve su situación migratoria.
El organismo indicó que antes fue “condenado por delitos contra el orden público”. Sin embargo, la familia sostiene una versión distinta y asegura que “no tiene antecedentes penales”.
El difícil momento para una familia migrante en California
Adriana, Citlalli Montes e Iris González permanecen al cuidado de su madre, quien se encuentra en un centro de cuidados paliativos.
Montes expresó que ya estaban “asimilando” esa posible “pérdida” y que la detención de Armando significó “otro golpe”.
En la misma línea, Adriana sostuvo que nunca pensó que esto le pasaría a ella. Recientemente dejó la universidad para poder estar con su familia.
Todas describieron a Armando como una figura central en el núcleo familiar. Adriana destacó que él siempre “se aseguraba de que estuvieran bien” y que las “animaba” en cada cosa que decidían emprender.
En ese sentido, explicó que cuando “entraba en la habitación” se sentían tranquilas y sabían que “todo iba a estar bien”. También lo definieron como una persona “divertida, trabajadora y cariñosa”.
El último pedido de la familia
Las hijas buscan que su padre sea liberado para que pueda estar junto a su madre en la etapa final de su vida. Según compartió Adriana a CBS News Los Angeles, el objetivo de hacer el caso público es poder llamar la atención para lograr su propósito.
La familia inició una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de la representación legal y otros honorarios vinculados al caso. Según los datos que se registran hasta el momento, la colecta alcanzó el 186% del objetivo, con US$27.777 recaudados sobre una meta de US$15.000.
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