Trump dice que va a "trabajar" para la paz en Sudán a pedido de príncipe saudita

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que va a "trabajar" para poner fin a la guerra en Sudán después de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, le pidiera ayuda para poner fin al conflicto.

Desde abril de 2023, Sudán sufre un conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que ha causado miles de muertos y casi 12 millones de desplazados.

"Su majestad desea que haga algo muy importante en relación con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en ello, pensaba que era algo descabellado y fuera de control", declaró Trump en un foro empresarial.

"Pero veo lo importante que es para usted y para muchos de sus amigos aquí presentes. Y vamos a empezar a trabajar en Sudán", adelantó.

