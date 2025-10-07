Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá durante visita de Carney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que hay "grandes avances" en las negociaciones comerciales con Canadá, cuyo primer ministro Mark Carney visitó la Casa Blanca en busca de flexibilizar los aranceles estadounidenses impuestos a su país.

Es la segunda visita de Carney a Washington desde abril, pero a diferencia de otros aliados de Estados Unidos todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial de Trump.

"Es un conflicto comercial normal, no hay nada de malo en eso (...) Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses", afirmó Trump junto a Carney en el Salón Oval.

El primer ministro canadiense, que fue jefe del banco central del Reino Unido y entró en la política hace menos de un año, enfrenta críticas en su país, donde hizo campaña apoyado en su extensa experiencia en manejo de crisis.

"Usé rojo para usted", bromeó Carney, en referencia al color de su corbata cuando saludó a Trump en el ala oeste de la Casa Blanca.

Según el gobierno canadiense, la "visita de trabajo" de Carney buscó restaurar las relaciones bilaterales y discutir sobre "prioridades comunes en una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos"

La guerra comercial lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, registró una caída de su PBI de cerca del 1,5% en el segundo trimestre.

Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países que también incluye a México.

aue-vla/bpe/val/mar